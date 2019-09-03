【Netflix】「黑寡婦」還原基本步拍愛情片！透視兩段失婚慘情史

Netflix原創電影《婚姻故事》（Marriage Story） 由《凡事哈》（Francis Ha）編導Noah Baumbach執導，這是導演繼《The Meyerowitz Stories》後二度與Netflix合作。這部電影之所以備受注目，除了因為入選今年威尼斯影展的主競賽單元外，卡司陣容也是一大亮點，找來「黑寡婦」施嘉莉祖安遜 （Scarlett Johansson）以及「凱羅忍」亞當載夫（Adam Driver）主演，描述兩人一段分崩離析的婚姻。

Netflix先前公開的兩支前導預告，分別以男女主角的角度闡述對彼此的想法，亞當載夫飾演的角色，是一名劇場導演，施嘉莉祖安遜則是一名女演員，兩人間的化學效應出乎意料地好。電影裏兩人育有一子，原本很幸福的婚姻，卻走到分離一途，協商離婚的痛苦過程，卻也激發了兩人的創作潛力。

《婚姻故事》（Charlie的優點）：「我會愛上Charlie，是因為他充滿着父愛，他喜歡孩子的程度幾乎讓人討厭，他看電影很容易哭，也很好強，但他很清楚自己要甚麼，他很會打扮，不會穿得很邋遢，很少男人能做到。他接受我的各種情緒，不會讓我感到不舒適，他很少被事物擊敗，但我經常如此。」

《婚姻故事》（Nicole的優點）：「我會愛上Nicole，是因為她很會跳舞，充滿感染力，她是一個很會跟孩子玩的母親，她也很會送禮，同時很好勝，她知道何時該推我一把，何時該讓我沈澱。」

亞當載夫與導演四度合作 影展後於Netflix上線

Noah Baumbach與Greta Gerwig是荷李活有名的才子佳人，接連合作的《凡事哈》（Frances Ha）以及《Mistress America》都備受好評，真摯細膩的劇本搭配詩意畫面，讓人難以抗拒。因此當傳出兩人要合作的《Barbie》真人版電影時，粉絲們都萬分期待。

海報設計也呼應着劇情安排，一個在西岸，一個在東岸。（《婚姻故事》海報）

而亞當載夫與Noah Baumbach這次已是四度合作，默契自然好得不用說，亞當載夫過去曾以《幸福魔天倫》（Hungry Hearts）在威尼斯影展封帝，也因《黑白三K黨》（BlacKkKlansman）提名奧斯卡影帝，演技實力備受肯定。施嘉莉祖安遜除了以「黑寡婦」一角聞名全球外，2003年她演出由Sofia Coppola執導的《迷失東京》（Lost in Translation），至今仍是許多人心中印象最深刻的愛情電影。導演先前曾表示，此部電影可以看到施嘉莉祖安遜自我的投射，因為她先前曾經歷兩段失敗的婚姻，以往經驗使她的表演更打動人心。

施嘉莉祖安遜憑《迷失東京》榮升影后。（《迷失東京》劇照）

+ 10 + 9 + 8

卡司方面，還包含《小謊言》Laura Dern、《娛樂大亨》Alan Alda、《盜亦有道》Ray Liotta等人，《婚姻故事》於8月29日於威尼斯影展舉行世界首映，目前外媒評價一致好評，除了讚賞施嘉莉祖安遜以及亞當的演技外，導演對人物情緒的觀察，也引起深深共鳴。之後這部電影也將參與多倫多和紐約影展，預計12月6日於Netflix上線。

施嘉莉祖安遜於《復4》大騷演技，連場哭戲令觀眾睇到「眼濕濕」。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

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