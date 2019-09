【威尼斯影展】《小丑》勇奪金獅獎　《繼園臺七號》封最佳劇本

《第76屆威尼斯影展》於香港時間今日(8日)凌晨時分閉幕及舉行頒獎禮,由Todd Phillips執導、華堅馮力士(Joaquin Phoenix)主演的超級英雄反派電影《小丑JOKER》勇奪最高榮譽金獅獎,而香港代表、楊凡執導及編劇的動畫《繼園臺七號》就拿下最佳劇本。

作為主流電影的《小丑JOKER》,一開始獲選為本屆影展的主競賽電影時,曾引起不少爭議,至首映過後獲得幾乎一致絕佳好評,最終不負眾望拿下最高榮譽金獅獎。導演Todd Phillips上台領獎時感謝原著者DC漫畫及電影公司讓他大膽嘗試:「感到華納兄弟與DC走出舒適區,對我及這部電影放手一博。」

Todd Phillips(中)執導的《小丑JOKER》勇奪金獅獎,男主角華堅馮力士(右)一同上台領獎。(Getty Images)

《小丑JOKER》被視為問鼎來年奧斯卡的大熱。(Getty Images)

更多《小丑JOKER》預告精彩畫面

+ 23 + 22 + 21

導演亦不忘感謝全片的靈魂人物:「沒有華堅馮力士就沒有這部電影,華堅是我認識的最兇猛、最聰明及最開明的獅子,多謝你及你的瘋狂才華願意相信我」。相對可惜的是,華堅馮力士未能拿下影帝,敗給《Martin Eden》的意大利演員Luca Marinelli。評審團解釋,因為獎項有限,但凡拿下金獅獎的作品就不能拿其他獎項,他們大讚《小丑JOKER》在表演、攝影及音樂各個層面上都非常出色。

楊凡憑《繼園臺七號》奪最佳劇本。(Getty Images)

意大利演員Luca Marinelli擊敗華堅馮力士奪影帝。(Getty Images)

香港代表《繼園臺七號》亦有斬獲,身兼導演及編劇的楊凡拿下最佳劇本獎,他將獎項獻給香港:「我希望香港將再次回復正常,令我們可以再次感受自由」,主競賽片完整得獎名單如下:

金獅獎:《小丑JOKER》

評審團銀獅獎:《An Officer and a Spy》

最佳導演銀獅獎:Roy Andersson《About Endlessness》

最佳女主角:Ariane Ascaride《Gloria Mundi》

最佳男主角:Luca Marinelli《Martin Eden》

最佳劇本:《繼園臺七號》楊凡

評審團特別獎:《The Mafia is No Longer What it Used to Be》

最佳新演員:Toby Wallace《Babyteeth》