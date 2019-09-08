【威尼斯影展】《小丑》勇奪金獅獎　《繼園臺七號》封最佳劇本

《第76屆威尼斯影展》於香港時間今日（8日）凌晨時分閉幕及舉行頒獎禮，由Todd Phillips執導、華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的超級英雄反派電影《小丑JOKER》勇奪最高榮譽金獅獎，而香港代表、楊凡執導及編劇的動畫《繼園臺七號》就拿下最佳劇本。

作為主流電影的《小丑JOKER》，一開始獲選為本屆影展的主競賽電影時，曾引起不少爭議，至首映過後獲得幾乎一致絕佳好評，最終不負眾望拿下最高榮譽金獅獎。導演Todd Phillips上台領獎時感謝原著者DC漫畫及電影公司讓他大膽嘗試：「感到華納兄弟與DC走出舒適區，對我及這部電影放手一博。」

Todd Phillips（中）執導的《小丑JOKER》勇奪金獅獎，男主角華堅馮力士（右）一同上台領獎。（Getty Images）

《小丑JOKER》被視為問鼎來年奧斯卡的大熱。（Getty Images）

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導演亦不忘感謝全片的靈魂人物：「沒有華堅馮力士就沒有這部電影，華堅是我認識的最兇猛、最聰明及最開明的獅子，多謝你及你的瘋狂才華願意相信我」。相對可惜的是，華堅馮力士未能拿下影帝，敗給《Martin Eden》的意大利演員Luca Marinelli。評審團解釋，因為獎項有限，但凡拿下金獅獎的作品就不能拿其他獎項，他們大讚《小丑JOKER》在表演、攝影及音樂各個層面上都非常出色。

楊凡憑《繼園臺七號》奪最佳劇本。（Getty Images）

意大利演員Luca Marinelli擊敗華堅馮力士奪影帝。（Getty Images）

香港代表《繼園臺七號》亦有斬獲，身兼導演及編劇的楊凡拿下最佳劇本獎，他將獎項獻給香港：「我希望香港將再次回復正常，令我們可以再次感受自由」，主競賽片完整得獎名單如下：

金獅獎：《小丑JOKER》

評審團銀獅獎：《An Officer and a Spy》

最佳導演銀獅獎：Roy Andersson《About Endlessness》

最佳女主角：Ariane Ascaride《Gloria Mundi》

最佳男主角：Luca Marinelli《Martin Eden》

最佳劇本：《繼園臺七號》楊凡

評審團特別獎：《The Mafia is No Longer What it Used to Be》

最佳新演員：Toby Wallace《Babyteeth》