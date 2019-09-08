【威尼斯影展】《小丑》勇奪金獅獎　《繼園臺七號》封最佳劇本

電影
撰文：
最後更新日期：

《第76屆威尼斯影展》於香港時間今日（8日）凌晨時分閉幕及舉行頒獎禮，由Todd Phillips執導、華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的超級英雄反派電影《小丑JOKER》勇奪最高榮譽金獅獎，而香港代表、楊凡執導及編劇的動畫《繼園臺七號》就拿下最佳劇本。

作為主流電影的《小丑JOKER》，一開始獲選為本屆影展的主競賽電影時，曾引起不少爭議，至首映過後獲得幾乎一致絕佳好評，最終不負眾望拿下最高榮譽金獅獎。導演Todd Phillips上台領獎時感謝原著者DC漫畫及電影公司讓他大膽嘗試：「感到華納兄弟與DC走出舒適區，對我及這部電影放手一博。」

Todd Phillips（中）執導的《小丑JOKER》勇奪金獅獎，男主角華堅馮力士（右）一同上台領獎。（Getty Images）

《小丑JOKER》被視為問鼎來年奧斯卡的大熱。（Getty Images）

更多《小丑JOKER》預告精彩畫面

+23
+22
+21

導演亦不忘感謝全片的靈魂人物：「沒有華堅馮力士就沒有這部電影，華堅是我認識的最兇猛、最聰明及最開明的獅子，多謝你及你的瘋狂才華願意相信我」。相對可惜的是，華堅馮力士未能拿下影帝，敗給《Martin Eden》的意大利演員Luca Marinelli。評審團解釋，因為獎項有限，但凡拿下金獅獎的作品就不能拿其他獎項，他們大讚《小丑JOKER》在表演、攝影及音樂各個層面上都非常出色。

楊凡憑《繼園臺七號》奪最佳劇本。（Getty Images）

意大利演員Luca Marinelli擊敗華堅馮力士奪影帝。（Getty Images）

香港代表《繼園臺七號》亦有斬獲，身兼導演及編劇的楊凡拿下最佳劇本獎，他將獎項獻給香港：「我希望香港將再次回復正常，令我們可以再次感受自由」，主競賽片完整得獎名單如下：

金獅獎：《小丑JOKER》

評審團銀獅獎：《An Officer and a Spy》

最佳導演銀獅獎：Roy Andersson《About Endlessness》

最佳女主角：Ariane Ascaride《Gloria Mundi》

最佳男主角：Luca Marinelli《Martin Eden》

最佳劇本：《繼園臺七號》楊凡

評審團特別獎：《The Mafia is No Longer What it Used to Be》

最佳新演員：Toby Wallace《Babyteeth》

【威尼斯影展】《JOKER小丑》全球首映大獲好評︰超越了希夫烈格
【星際任務Ad Astra】畢彼特演技精湛　威尼斯影展首映獲一致激讚
【威尼斯影展】 施嘉莉性感現身首映禮　盤點女神8大紋身
【威尼斯影展】是枝裕和《真實》成開幕電影　率法國影后爭金獅獎
【威尼斯影展】紅地氈女星大鬥法　倪妮黃袍加身最搶鏡
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。