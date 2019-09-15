【壯志凌雲】湯告魯斯皮褸日本台灣旗幟被消失　美國國務卿都表態

湯告魯斯（Tom Cruise）成名作《壯志凌雲》（Top Gun）隔足33年，終於推出續集《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick），而釋出的首條預告片有含有大量當年的標誌性物件，令到大家的集體回憶都即時返晒嚟！ 不過有網民早前已經發現湯告魯斯皮褸上的旗幟被消失，跟原創的劇本大有出入，笑指現在連荷里活都要跟足中國的方式拍戲。

湯告魯斯在《壯志凌雲》中的電單車、黑超還有皮褸必定是經典。（劇照）

戲中湯告魯斯的電單車、黑超還有皮褸必定是經典，較早前已有消息指他皮褸後面的聯合國、美國、日本及中華民國旗幟皆被刪走，換上兩個不知名的紀念布章，除了令台灣民眾感到不知味兒外，更讓這塊滿有意義紀念布章大為失色！

據了解，該塊紀念布章其實是為了紀念美軍巡洋艦加爾維斯敦號（USS Galveston）1963到1964年遠東巡弋任務，除了日本和台灣旗外，更有美國和聯合國旗幟，有指今次刪走該兩面旗幟是為了讓《壯志凌雲：獨行俠》能夠順利打入中國市場。

湯告魯斯皮褸背面上的日本及中華民國旗幟皆被消失。（Twitter截圖）

對於此事，根據《華盛頓自由燈塔》（The Washington Free Beacon）報導，就連美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）都有話要發表！

早前蓬佩奧在一場閉門聚會中講到他自己跟世界數十億人一樣，電影佔據他人生很大部分，荷里活是美國自由和創造力的象徵，要求影業高層不要屈服在中國的審查之下，更不應辜負成立以來作為言論自由代表的象徵，不應該為了向中國靠攏而這樣做，影業高層更應該抗拒中國的審查。

美國國務卿蓬佩奧對此都忍不住發聲。（VCG）

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