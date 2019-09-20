【唐頓莊園】歷史劇風靡全球只因掌握3種心理！結局4年添食電影版

中秋節當日，電影版《唐頓莊園》（Downton Abbey）在英國上映。從2010年到2015年，六季《唐頓莊園》成為全球的話題之作。從故事、製作到演員，這是一部「純血」英劇，卻似乎也因此成為了英國大眾文化的一個標誌。劇集播出的六年來，《唐頓莊園》一共得到69項艾美獎提名，並獲得了其中15項。

在第六季的最後一集中，唐頓莊園在1925年的聖誕節裡迎來了一個冰釋前嫌的大結局。已經在英國上映的電影版《唐頓莊園》的時間線和人物關係與最後一季基本相同，與其說是續集，不如說是在正篇的悲歡離合當中，單獨抽出了「國王來訪」這一段小故事，並拍攝成一部電影。

電影版《唐頓莊園》目前將在三十多個國家和地區上映，其中包括台灣（9月20日上映）和香港（10月17日上映）。雖然本劇結束已四年，《唐頓莊園》還是能夠以電影的形式在全世界範圍上映。一部家庭倫理劇，為何如此有魅力？

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作為一部「傻白甜」歷史劇 為何能夠成功？

1. 現代意識與當代視角的主導

實際上，不管是編劇、還是製片人，從來都沒有覺得自己是在創作一部足以留名英國電視劇史的作品。而這部劇能夠在英國之外取得如此大的反響，更讓主創團隊感到驚訝。

本質上來說，《唐頓莊園》是一部供人在周日晚上消遣時間的肥皂劇。雖然它以20世紀早期英國的法律制度變化、一戰為整個歐洲帶來的影響為背景，但就深度而言，與《名姝》（Harlots）、《使女的故事》（The Handmaid's Tale）、《凡爾賽宮》（Versailles）相比，《唐頓莊園》還是顯得有些「傻白甜」。克勞利（Crawley）一家的莊園在真實的歷史中，是一個不可能存在的優雅仙境。在劇中，階級制度並沒有給人帶來實質上的壓迫和剝削。位於頂層的老爺夫人們都是非常正直、善良、相信人生而平等的人，莊園裡從廚房女傭到二流男僕，每個人都能把握自己的命運。

更重要的是，劇中的角色都有一種特殊的「遠見」，他們經常能超脫出自己的歷史背景，以一種十分現代的視角，來看待20世紀初的英國社會。這也難怪《衛報》會在2016年劇集結束時，評價它是一部「荒謬而成功」的電視劇。在最後的聖誕節中，克勞利家的老夫人和夫人之間，有如下兩句對白：

​「我們要走向未來，而不是回到過去。」

「要是我們有選擇的餘地就好了。」

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很明顯，這是編劇從今天出發，借助角色之口的「為賦新詞強說愁」。歷史上這一個聖誕節並不能改變莊園主和農奴之間的對立，也沒能改變等級制度。但對於不關心歷史的觀眾來說，這兩句對白便足夠構成一個相對圓滿的結局。不得不說，這種「現代意識」的設定，降低了其作為「歷史劇」的壁壘。對於這一段我們並不太熟悉的英國歷史，《唐頓莊園》則將其進行了簡化，並在莊園內部進行了美化，只要能夠對主角的自我追求起到足夠的阻礙作用，就不再深挖。

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在《唐頓莊園》中，歷史的大背景就像是劇中珠光寶氣的服飾、金碧輝煌的大宅。在52集的篇幅裡，編劇無意去挖掘一群「當年的人」從1912年到1925年的真實生活狀況，而是讓光鮮亮麗的角色，去「演繹」了一段段荒謬的鬧劇、感人的父女情深、自我追求的實現。而如今，到了電影的創作上，他們的態度似乎還是一樣的。

劇集中一直沒有正面出現的皇室成員成為了電影中的主要矛盾衝突。由於要招待來訪的國王，克勞利一家的莊園被來自皇宮的管家、廚師、僕人所「霸佔」，而克勞利家族的人，則想要維護他們作為莊園真正主人的「地位」。而從目前的評分和票房來看，《唐頓莊園》電影延續了劇集時期最吸引人的一點——不是對歷史的炫耀，而是從當代視角出發，對歷史進行了一次辛辣的點評。

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如何吸引亞洲、中港兩地觀眾

2. 將宮鬥元素融入家庭倫理之中

應當說，《唐頓莊園》能打破中西方之間的文化差異，並不是一個偶然。當歷史背景和矛盾被簡化，「家族」、「階級差異」、「個人成長」這些文化概念，在任何國家與地區之間其實是相通的。

從戲劇安排上來說更是如此，《唐頓莊園》家族之間的愛恨情仇、雞飛狗跳與中國觀眾熟悉的「宮鬥」、「宅鬥」故事，在某種程度上十分相似。三個女兒與各自男友之間的愛情故事，則更不存在理解的難度。從90年代至今，《珠光寶氣》、《溏心風暴》系列、以及《名門暗戰》等一大批TVB港劇，都是相似的套路。

但從劇本到製作上的差異，仍舊是肉眼可見的。《唐頓莊園》中一眾主角的精湛演技，也讓內地的作品相形見絀。這部意外在中國走紅的歷史肥皂劇，不僅是許多觀眾的英劇啟蒙作，在文化輸出這件事情上，能給中國影視工作者不少啟迪。

在宏闊的時代背景下，將各種角色集中到一個特定的時空裡，在其中提煉具有普適性的人性，並配以華麗的服化道。幾年過去，《唐頓莊園》中基本的操作和套路，對內地的創作者來說已基本駕輕就熟。但除此之外，《唐頓莊園》最具有文化穿透力的，並不是其對本國歷史淋漓盡致的再現，而是其無意中滿足了中國觀眾和社會的深層需求。

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3. 撞正內地「土豪階級」對上流生活形態的渴求

《唐頓莊園》的出現，契合了當代中國社會中一大批新興中產階級對於財富、階級、以及「貴族」的想像。這些新貴急切地需要一種新的文化方式，來彰顯自己的財富和地位，並確立自己的「身份」。而「英國老派貴族的生活方式」，似乎便成為了這樣一種象徵。在某種程度上，《唐頓莊園》就相當於一本「上流社會生活指南」。許多觀眾並不關心克勞利一家的命運如何，而更關心在一個階級社會當中，如何表現才能優雅得體。

比如在《名利場》2014年的一篇報導裡，一位在倫敦的人事代理表示，《唐頓莊園》在中國播出後，中國人雖然不知道英國管家具體的職責是什麼，卻有越來越多的人希望聘請一位英國管家。歷史劇是文化輸出的捷徑，這一點毋庸置疑。而《唐頓莊園》或許進一步證明了，瞭解他國觀眾的深層心理和需求，或許能讓文化輸出的過程更加事半功倍。

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