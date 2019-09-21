《蜘蛛俠：決戰千里》為谷藍光碟出奇招　「夜猴」個人電影登場？

還記得《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）中，湯賀蘭（Tom Holland）飾演的彼得柏加，為了掩飾自己的身份，而換上全黑的潛行服，他的好友Ned也對其他人說：「這是山寨版蜘蛛俠『夜猴』啦。」如今Sony為了宣傳《蜘蛛俠：決戰千里》的 DVD 正式發行，推出一支專屬「夜猴」（Night Monkey）的預告片。

新英雄降臨

這支由Sony推出的「夜猴」預告片，以『如果夜猴真的是另一位超級英雄的話？』為發想，接下來，則看到穿上潛行戰服與火元素對抗的「夜猴」，搭配著氣勢磅礡的配樂，好像這真的是夜猴的個人電影一樣。儘管這支預告片不會成真，不過倒是逗樂了粉絲。由於Sony和Marvel分家的關係，未來蜘蛛俠可能將不會與Marvel電影宇宙（MCU）有所聯繫，不過這也讓許多人在Twitter上開玩笑地說：「最新消息：Marvel剛剛宣布下一部電影《夜猴》明年上映。」蜘蛛俠不屬於Sony，夜猴總可以了吧？

雖然目前仍然無法確定第三部《蜘蛛俠》將如何處理《蜘蛛俠：決戰千里》結局的重大轉折，不過至少湯賀蘭仍然是我們最友善的好鄰居，接下來希望Sony不要讓大家失望了。

彼得柏加為了掩飾自己的身份換上全黑的潛行服成為「夜猴」。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

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