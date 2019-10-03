星際任務影評：80日的一人外太空之旅　人真的如想像中喜愛孤獨？

《星際救援》（Ad Astra）是部需要頻率契合才會熱烈喜愛的電影，若非正巧觀影時選擇了D-box座椅，恐怕會不慎在無邊的孤寂感中沉溺。 文：貝絲琪／滔客

畢彼特（Brad Pitt）繼《地球末日戰》（World War Z）等片後再任監製，同時擔綱充滿內心戲與獨白、分量十足的主角；他飾演一名背負父親盛名的航太工程師Roy，在又一次來自外星的突波造成地球無數死傷之後，高層找上倖免於難的他，盼能遠赴火星發送溫馨的親情訊號，給早已被世人認定壯烈犧牲的父親（湯美李鍾斯 飾）──實則過度執着搜尋外星智慧生物的「利馬計劃」，以致整艘太空船在茫茫太空中漂流將近20年的罪魁禍首。

父親長年以來的英雄形象，硬生生被扭轉為迫害同僚的殺人兇手，甚至該計劃造成的異常突波依舊傷害着地球，強烈的衝突深深撼動了Roy的認知。為了親自瞭解這一切，他義無反顧跨越宇宙星系，奔赴遙遠的海王星尋找父親，也展開面對真我的心理療癒旅程。

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Roy擁有令人稱羨的工作，卻對自己與妻子的疏離感無能為力。在他懂事後就缺席、並導致母親崩潰的父親，是一道難以抹滅的陰影，令其心理上自成一個世界，無法與他人形成深刻的連接。雖然幸運娶到深愛的妻子，卻把愛深埋心裡，令她在受不了老公人在心不在的孤單時決定遠走。

這部電影背景設定在已能自由太空旅行的未來世代，卻存在與我們日常這麼近似的疏離──Roy可以簡單地踏上月球辦公或轉機，卻無法靠近枕邊人的心。顯然，一切先進的設備依舊難以帶領我們輕鬆跨越人與人之間的鴻溝。

Roy擁有令人稱羨的工作，卻對自己與妻子的疏離感無能為力。（《星際任務》劇照）

當Roy獲悉自小視為英雄的父親，竟是為了志向不惜殺人的癲狂艦長，混亂的他急欲查明真相並挽救其過錯，意外害死同僚也無法阻止尋父的決心。長達將近80日全然與外界斷絕聯繫的漫長旅程，夠他好好思索觸礁的愛情並好好面對自己了。經過無數個寂然的日夜，幾近理智崩毀的那一刻，Roy終於向自己承認，他不如自己想像的那般喜愛孤獨…他需要有人一起承擔責任、一起生活。而那個人非「她」莫屬。

當Roy獲悉自小視為英雄的父親竟是為了志向不惜殺人的癲狂艦長，混亂的他急欲查明真相並挽救其過錯，意外害死同僚也無法阻止尋父的決心。（《星際任務》劇照）

好不容易得以從事太空人這項夢幻職業，或許就該像Roy父親一樣永遠抱持夢想，並一往直前地追尋吧！他堅信外星智慧生物的存在，在追尋目標之路，身邊的一切都是可拋棄、可犧牲的，無論友伴、部屬甚至妻子和血濃於水的兒子，與繼續留在太空驗證之機會，相較而言都顯得如此不重要。是故他Roy伊的坦誠以告，乃至最終的選擇，都是可以理解的…未能完成任務，怎甘心回去？

他早認定自己天生就該待在無邊的宇宙，回到地球勢必遭到再也不能上太空的評估，不如永遠待在此處享受孤獨。他與同為太空人的Roy是那麼相似卻又截然不同，他有終其一生追尋的志向，再孤單亦泰然處之的自己，而Roy能善盡任務，但更需要篤定的愛與被愛。於是Roy最終放開手，讓父親遂了心願完成這場單程旅行。

Roy能善盡任務，但更需要篤定的愛與被愛。於是他最終放手，讓父親遂了心願完成這場單程旅行。（《星際任務》劇照）

除了深層心理探索與太空旅行、資源爭奪、生物野性爆發等精彩的科幻冒險，片中亦重點呈現太空生活的許多面向，包括太空站各種複雜的任務進行、每日的例行檢測與直接使用胃管進食，以及絢麗迷人的太空星象，絕對是值得太空迷再三玩味的佳片之一。

【本文獲「滔客」授權轉載。】