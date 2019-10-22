續命之徒：絕命毒師影評｜僅限Fans的情懷Reboot　作為電影唔合格

​​繼英劇《唐頓莊園》（Downton Abbey）月前推出電影版，10月初經典美劇《絕命毒師》（Breaking Bad）的衍生電影《續命之徒》（El Camino: A Breaking Bad Movie）也在Netflix播出。

《續命之徒》播出後，社交平台評價褒貶不一（《續命之徒》官方宣傳海報）

電影播出後，社交平台評價褒貶不一，有人認為這是一場闊別已久的老友重逢，全程淚目；也有人認為這部電影的「粉絲向」過於嚴重，對「路人」太不友好，稱不上一部合格的電影。

《續命之徒》究竟是一部什麼樣的衍生電影？它與劇版《絕命毒師》又有什麼聯繫呢？

按下圖看《續命之徒》精彩劇照 ▼

+ 3 + 2

在《絕命毒師》第五季的大結局中， Walter對殺死老婆妹夫Hank的人發起復仇，最終身亡。而Jesse則得以逃脫，但對於他的最終命運，劇集卻沒有交代，這一點令不少劇迷頗為遺憾。

《絕命毒師》的導演兼編劇Vince Gilligan在接受採訪時曾表示，他更傾向於Jesse成功逃脫，雖然途中需要很長的時間來撫平創傷，但他最終會跑到阿拉斯加，在那裡開始平靜的生活。而《續命之徒》正是將這個設想變為現實。

電影主要圍繞Jesse逃出囚籠後的故事展開，並在其中穿插Flashback作為劇情補充。其實這樣的安排倒也不難猜其用意，現實中的「逃離」指的是逃離之前關押Jesse的囚籠，而補白的「回憶」則暗示他想逃離自己罪惡的過去，重新開始新的生活。

按圖回顧《絕命毒師》第五季劇照▼

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事實上，《絕命毒師》系列其實就是一個關於「逃離」的故事。

在劇集中，Walter棄善從惡，不僅僅表現在他所賣出的第一份毒品、殺的第一個人，也表現在他內心深處的自我掙扎。在第三季第十集中，他用了一整集的時間去「拍蚊」便是其掙扎的具象表現。而到了最後一季之時，他已經對賣毒品和殺人這些惡事「免疫」，區別只是多與少而已。

Walter徹底完成了從善到惡的「逃離」，所以他制毒販毒的藉口也從「為了家庭」變成「為了自己」。當他對自己的妻子說出自己所做的一切都是因為享受這種感覺時，Walter接納了那個充滿野心與控制欲的自己。

按圖回顧《絕命毒師》第一至四季劇照▼

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電影版的名字——《續命之徒》，與劇版《絕命毒師》相對應，便暗示了兩者的不同，電影講述的是Jesse從惡到善的「逃離」。或許正是因為這個原因，觀眾對於電影版中「溫吞」的劇情尤為寬容。

生性善良的Jesse先後被Walter、「炸雞叔」等人控制威脅，在罪惡的深淵中越陷越深。而在電影中Jesse所奔向的希望，是在五季《絕命毒師》都未曾看到的。當阿拉斯加的陽光傾瀉而下，他彷彿在車上看到了曾經最愛的女友，那是屬於他的新生。

完美的黑幫領袖炸雞叔（《絕命毒師》第二季）

《絕命毒師》一直以來為人津津樂道的便是它的人物塑造。孤注一擲的Walter、誤入歧途的Jesse、完美的黑幫領袖「炸雞叔」古斯塔夫、雲淡風輕的Mike、能力超群的Saul等等，都為觀眾留下了深刻的印象。

他們的個人魅力甚至超越了主角，當炸雞叔被Walter算計之後，觀眾在評論區對Walter的聲討隨處可見；而Saul的故事更是被拍成了《絕命律師》（Better Call Saul），受歡迎程度不亞《絕命毒師》。

這些都得益於《絕命毒師》對人物形象的細膩刻劃，耐心用筆墨充實每個角色，使他們變得有血有肉，這一點同樣延續到了《續命之徒》。

（《續命之徒》劇照）

Todd，一位表面上看起來和善、禮貌的年輕人，心底卻隱藏着一個冷酷無情的魔鬼，這一特質在《續命之徒》中得到了更多展現。家裡的佣人因為發現了他藏在書裡的錢，好心提醒他，結果慘遭毒手。

Todd在說起這些的時候，猶如捏死一隻螞蟻般隨意，甚至還將勒死傭人的皮帶重新纏回自己腰上。在隨後和Jesse掩埋屍體的過程中，像馴服寵物一般對待Jesse，這個看似毫無感情的人卻看透了人性，那雙冷漠陰鬱的眼神讓人不寒而悚。

托德（左），一位表面上看起來和善、禮貌的年輕人，心底里卻隱藏著一個冷酷無情的魔鬼，這一特質在《續命之徒》中得到了更多展現。（《續命之徒》劇照）

配角也被刻畫得很豐滿。看似不靠譜的瘦子和猴子對絕境中的Jesse進行了義無反顧的幫助，口口聲聲要報答Jesse的廢車場老闆是最不講義氣的那一個，還有曾經欺侮Jesse的焊接公司的老闆居然有着西部牛仔般的勇氣…這些角色都在電影中閃閃發光，令人印象深刻。

作為一部衍生電影，《續命之徒》絲毫不掩飾自己強烈的「粉絲屬性」。對劇迷來說，這或許也是最好的告別方式，但這部電影也有明顯的短處。

首先，問題出現在演員身上。時隔六年，Jesse和Todd的扮演者身材、體型已經發生巨大改變。尤其是Todd，觀眾很難將他與劇集版中的角色聯繫起來，常有出戲之感。

按下圖睇Jesse和Todd在《絕命毒師》與《續命之徒》的對比▼

其次便是節奏和調度問題。《續命之徒》雖名為電影，但依然掩飾不住自身強烈的「電視劇感」，如果純粹從一部逃亡電影的角度來看，它的節奏和故事顯然是不及格的。

2016年，《新世紀福爾摩斯：地獄新娘》（Sherlock: The Abominable Bride）在內地上映；今年中秋節，《唐頓莊園》（Downton Abbey）的衍生電影也上映了；10月初，《續命之徒》在Netflix播出。越來越多的經典劇集選擇以衍生電影的方式來「續命」。

但是，這些電影的出現，或多或少都對劇集本身的口碑產生了不良影響。以豆瓣評分為例，《福爾摩斯》僅獲得7.0的評分，《唐頓莊園》和《續命之徒》分別為8.5和8.3——要知道，這些經典劇集的平均分都在9分以上。

以原作的影響力和觀眾基礎去拍一部衍生電影，這並不是壞事。既能滿足觀眾的情懷，又能深挖IP，創造出更大價值。但電影與電視劇畢竟是兩個完全不同的藝術門類，如何在創作中找到二者的平衡點，製作出一部真正與IP匹配的電影，依然任重而道遠。

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