占士邦丹尼爾基克最邪惡敵人誕生　影帝雷米馬利克行兇動機竟是…

《007》系列電影《007：生死有時》（No Time to Die）前陣子已經正式煞科，也由於這部電影將成為丹尼爾基克（Daniel Craig）的告別之作，反派找來以《波西米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）獲得奧斯卡影帝的雷米馬利克（Rami Malek）擔任。

雷米馬利克於《波希米亞狂想曲》的演出令人印象深刻。（《波希米亞狂想曲》劇照）

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近日《007》系列的傳奇製片Barbara Broccoli接受〈Empire〉訪問，難得透露一點關於馬利克這個反派角色的資訊，除了提及這個角色叫作「Safin」外，也強調：「他真的是一個超級大壞蛋。是那種真的激怒占士邦的反派，非常令人厭惡的角色！」

雷米馬利克憑《波希米亞狂想曲》榮升奧斯卡影帝。（Getty Images）

占士邦所遇到的反派都非常難纏，不論是與恐怖組織掛鉤的銀行家（Mads Mikkelsen飾演）、冷血商人（Mathieu Amalric飾演）、網路恐怖份子（Javier Bardem飾演）、惡魔黨首腦（Christoph Waltz飾演），這四人皆曾獲得康城影帝或奧斯卡最佳男配等大小獎項肯定。

Christoph Waltz在《007：鬼影帝國》中飾演惡魔黨的首腦。（《007：鬼影帝國》劇照）

如今丹尼爾最終之作再找來小金人加持的雷米馬利克，也讓人好奇這次反派會與過往有什麼不同，馬利克曾在訪問中提及：

我與導演提及：『我們不能反映任何意識形態或用宗教恐怖主義來定義這個角色，這不是我所希望的。』……

他表示曾與導演Cary Fukunaga認真討論關於反派的動機，也對劇本表示相當讚賞，而這次編劇除了系列班底Neal Purvis以及Robert Wade外，還加入了Scott Z. Burns與丹尼爾力薦的才女編劇Phoebe Waller-Bridge，Phoebe Waller-Bridge先前製作的《倫敦生活》（Fleabag）、《Killing Eve》皆入選《衛報》21世紀最偉大的電視劇集名單。

堅強的卡司以及幕後陣容，都為這部電影增添更多期待。而這次故事將圍繞於「基因戰爭」，馬利克角色將是一位使用高科技的危險反派，至於到底多危險？目前能夠推斷的只有——從幕後片場照來看，占士邦幾乎看起來都傷痕累累、疲憊不堪，對占士邦來說，「高科技」對手顯然讓他難以對付。

《007：生死有時》將會為丹尼爾基克飾演的占士邦畫下句點。（《007》系列劇照）

值得一提的是，這部電影不僅是丹尼爾的占士邦隱退之作，或許也是最多災多難的一部電影，除了前置時間過長、導演Danny Boyle退出以及編劇換手之外，丹尼爾本人也在拍攝時弄傷腳踝導致停工、片廠也因發生爆炸意外炸傷工作人員，拍攝過程可說是十分坎坷。慶幸的是，電影如今正式煞科，粉絲們可以開始期待首支預告片的登場，相信這部電影絕對是來勢洶洶，想讓粉絲們見到占士邦最棒的一戰。

《007：生死有時》預計將於2020年4月8日上映。

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