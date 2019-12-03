【E.T.】37年後推續集？　童星「大個佬」重現經典踩單車上月球

外星人話題神秘又深不可測，正因為是未知之數更令人想去探究。37年前由史提芬史匹堡（Steven Spielberg）拍攝的《E.T.》（E.T. the Extra-Terrestrial）一推出便成為一時熱話，全球票房大收約8億美元（約64億港元），最記得當然是E.T.跟童星亨利湯馬士（Henry Thomas），食指貼食指「We Connect」一幕以及經典對白「ET phone home」都在影迷心中留下深刻印象。

講起E.T.外星人一定會諗起食指貼食指「We Connect」！（《E.T.》劇照）

聖誕節來臨前，美國人另一重要的普天同慶日子感恩節剛剛過去，少不了又是跟好朋友聚舊，就連離開了地球37年的E.T.外星人，都要返嚟地球同亨利湯馬士聚一聚，兩人重組為英國Sky電視台的數碼平台Xfinity，拍攝感恩節廣告，由E.T.外星人來尋找當年的好友。一到埗更遇上亨利湯馬士兩個小朋友，雙方都嚇大家一跳。

E.T.外星人和亨利湯馬士重聚令影迷非常感動。（Xfinity影片截圖）

有冇機會拍續集？

隔了37年，再來地球的E.T.外星人見到地球上有很多不同的新科技發展，如平板電腦、VR遊戲機等等，短暫停留過後，E.T.外星人很快就要返回外星，而今次所謂的《E.T.》「續集」雖然只有短短4分多鐘，但影片公開數天已累積有1,100萬點擊率，可見反應非常熱烈。雖然這麼多年來都未有真正的續集面世，而且成功率相信頗低，大家就趁着今次感恩節廣告能夠見到E.T.外星人跟亨利湯馬士合體，影迷們應該都十分收貨。

E.T.外星人跟亨利湯馬士的囝囝學用平板電腦和玩VR遊戲機。（Xfinity影片截圖）

真版神還原經典場口

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《E.T.》A Holiday Reunion – Xfinity 2019