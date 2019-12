【復仇母親】李英愛豪宅曝光　8歲龍鳳胎係尖子讀愛因斯坦相對論

李英愛久違影壇14年後接再拍新戲《復仇母親》,她表示這次復出唔多唔少都因為她的一對龍鳳胎。 而最近李英愛更同子女一起現身綜藝節目,一對8 歲的孩子非常可愛,女兒很有表演慾,而仔仔更聰明到讀愛因斯坦相對論,未來想當個科學家。

李英愛久違影壇14年後重返大銀幕,這次復出更與她的一對龍鳳胎子女有關。(《復仇母親》劇照)

新戲《復仇母親》講述一位瀕臨崩潰邊緣的母親(李英愛飾演),因為兒子被擄走,失蹤6年,突然傳來疑似是孩子下落的消息,母親決定隻身走到漁村,希望找出失散多年的兒子。奈何冷血的村民聯手魔警想把孩子留下當生財工具,將她拒諸於門外。母親唯有以極端手段再闖虎穴,場面驚心動魄。

而這次復出拍戲,李英愛就表示:「成為媽媽之後,發現關注社會議題以及尋找失蹤兒童的劇本更能感動我。特別是當上了媽媽之後,見到社會上有不合理的事情,令我責任感倍增。」而李英愛又話這次自己對於復出感到萬分緊張及激動,「因為自己結婚比較遲,結婚之後把所有時間和精神都放在家庭上,沒想過時間飛逝得這麼快。想到能再次以演員身份和各位粉絲見面,令我緊張又激動。」

李英愛這次復出拍戲,是因為當上了媽媽之後,見到社會上有不合理的事情時,會令她的責任感倍增。(《復仇母親》劇照)

位於楊平豪宅曝光

現年48歲的李英愛,絕對是位凍齡美女,同時她更擁有一個幸福的家庭,2009年與韓裔美國丈夫鄭浩英結婚,2011年誕下一對龍鳳胎。

不經不覺,兩個孩子已經8歲,最近綜藝節目《家師父一體》一眾主持李升基、李尚允、陸星材、梁世炯等人來到女神在楊平的家,豪宅佔地廣,更有個私人田園,非常寬敞,讓孩子能親親大自然。據知樓面約2000呎,市價約6,100萬港元,對比其他巨星,其實已經相當樸實。

女兒即場獻唱 哥哥夢想當科學家

李英愛一對龍鳳胎,哥哥鄭承權和妹妹承彬都非常有禮,但個性就很不一樣,哥哥承權的夢想是當科學家,妹妹承彬就想做一個音樂劇演員。

節目期間就看到妹妹承彬確很有表演慾,拿出私人法寶要主持戴上,唱《魔雪奇緣》的主題曲《Let It Go》。之後自己更唱出《A Whole New World》,年紀少少唱得似模似樣,聲音咬字都好清晰。

兒子8歲讀愛因斯坦相對論

哥哥承權熱愛科學,就同主持人認真學習,只得8歲的他已經明白愛因斯坦相對論的著名公式,這麼複雜的概念完全沒有難到承權。

雖然兩個孩子性格大不同,但他們都很喜歡親近媽媽,兒子經常抱住李英愛,而問到媽媽煮甚麼最好吃?女兒承彬更甜蜜回應:「媽媽煮甚麼都好吃。」真的讓媽媽甜到入心。

李英愛在節目中又有透露自己同一般媽媽差不多,都會嘮叨,但他的教仔秘訣,她對住孩子會說多一些鼓勵的說話,跟他們說「謝謝、真棒」,相處要有禮貌,經常和他們擁抱和牽手也是很重要。