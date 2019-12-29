【CATS】電影CGI技術超驚嚇　呢位演員「卸妝」後原來勁有氣質

由奧斯卡金像導演Tom Hooper執導；並連同多位巨星，包括伊恩麥基倫（Ian McKellen）、Judi Dench、艾迪斯艾巴（Idris Elba）、Jennifer Hudson、James Corden及Taylor Swift等助陣的《CATS》（Cats），可謂聖誕檔期最受矚目的電影。 在戲中飾演Victoria的Francesca Hayward雖然是影壇新人，但成功搶去不少鋒芒。而且，卸下貓妝的她絕對美艷動人，加上從小練習芭蕾舞的原故，讓她擁有羡煞旁人的完美身材。

《CATS》雖有不少巨星助陣，但卻因電影CGI技術太嚇人而讓影迷卻步。（《CATS》劇照）

《CATS》因電影CGI的技術甚差，而惹來不少批評聲音。縱然電影邀得伊恩麥基倫、Judi Dench、艾迪斯艾巴及Taylor Swift等巨星助陣及由奧斯卡最佳導演Tom Hooper執導，都未能成功挽救電影的劣勢。雖然如此，但在戲中飾演Victoria的Francesca Hayward在首條預告出爐後，成功搶去不少眼球。甚至有網民詢問，究竟Francesca Hayward是誰。

《CATS》的演員陣容非常強大，當中包括伊恩麥基倫、Judi Dench、艾迪斯艾巴及Taylor Swift等，但飾演白貓Victoria的Francesca Hayward卻確實讓人眼前一亮。（《CATS》劇照）

現年27歲的Francesca Hayward，絕對是影壇的新人，但其實她在芭蕾舞界已經享負盛名。1992年在肯亞出生的Francesca Hayward，其母親是肯亞人，而父親則是英國人。她兩歲時，隨家人回到英國定居，從此便與芭蕾舞展開一段不解之緣。Francesca Hayward接受《衛報》訪問時曾作解釋：「當我的祖父母首次給我看《胡桃夾子》時，我就被舞蹈員非常迷上了。我很喜歡他們，我想成為他們的一份子。」就這樣，她便一直夢想成為一名芭蕾舞舞蹈員。

27歲的Francesca Hayward在《CATS》中飾演Victoria。（《CATS》劇照）

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Francesca Hayward在11歲時，她踏出成為芭蕾舞舞蹈員的第一步，成功考入英國著名古典芭蕾學校皇家芭蕾舞學院（Royal Ballet School）。直到她18歲時，即2010年，她獲皇家芭蕾舞團邀請，成為舞蹈員。她在2013年，獲提升為First Artist，翌年，她再晉升為獨舞員。在2015年，她更成為一級獨舞員，並在2016年，成為首席舞蹈員，當時Francesca Hayward只有24歲。

Francesca Hayward是皇家芭蕾舞團首席舞蹈員。（Francesca Hayward Instagram 圖片）

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其實在Francesca Hayward成為首席舞蹈員前，她經已獲得許多獎項，當中包括2014年獲頒Best Emerging Artist及在2016年勇奪Grishko Award最佳女舞蹈員。即使她未加入皇家芭蕾舞團，成為職業舞蹈員前，她在2010年時獲得英國年度青年舞蹈家獎。今次Francesca Hayward在《CATS》中飾演Victoria，是音樂劇中其中一位最重要的角色，戲中「White Cat Solo」絕對是為她度身訂造。

Francesca Hayward出席《CATS》活動。（Francesca Hayward Instagram 圖片）