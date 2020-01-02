【CATS】Taylor Swift一個原因痛失《孤星淚》演出機會

改編自1981年的Andrew Lloyd Webber經典音樂劇《Cats》荷李活電影版已經上映，這一部特效大作找來了美國流行樂壇天后Taylor Swift、《新鐵金剛：智破天凶城》茱迪丹芝（Judi Dench）、「甘道夫」伊恩麥基倫（Ian McKellen）、知名主持人占士高登（James Corden）、《辣妹合唱團》莉寶韋遜（Rebel Wilson）眾星豪華加盟，尤其是進一步為電影創作歌曲〈Beautiful Ghosts〉的Taylor Swift尤其引人矚目。

《Cats》電影版陣容極豪華。（《Cats》劇照）

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Taylor Swift這一次在《Cats》電影版中飾演性感母貓Bombalurina，不過很多人可能不知道她原本有機會在2014年就加盟導演湯賀柏這部奧斯卡金獎電影。現在導演湯賀柏接受媒體Vulture最新訪問時就證實了當時Taylor Swift確實有為《孤星淚》試鏡，而當時Taylor Swift想要演出的角色正是Éponine。

《孤星淚》Éponine最終由擁有實力派歌喉的Samantha Barks出演，演唱了經典名曲〈On my Own〉。（《孤星淚》劇照）

導演湯賀柏（Tom Hooper）解釋：「Taylor Swift當時在試鏡的表現非常傑出，不過我並沒有訂下她，是因為我覺得她實在太迷人、太耀眼了。我不能說服自己Taylor Swift能夠演出那種會被忽視的女孩，她全身上下都散發著吸引人的氣質。」沒想到導演湯賀柏說明沒有讓Taylor Swift演出金獎名作《孤星淚》的原因，全都是出自於對她的讚美。

Taylor Swift於《Cats》電影版中飾演性感母貓Bombalurina。（《Cats》劇照）

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你能想像如果Taylor Swift當年加盟演出《孤星淚》之後，她悲傷又寂寞地倒在艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）懷中的身影嗎？不過事實上早在《Cats》之前Taylor Swift就已經從歌壇跨足到電影界，2010年她參演了《Valentine's Day》，2014年也出演了科幻電影《The Giver》，如果當年《孤星淚》由Taylor Swift加盟的話，肯定會吸引更大量的歌迷錢進戲院捧場。

Taylor Swift 2014年也出演了科幻電影《The Giver》。（《The Giver》劇照）

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