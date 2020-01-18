【七聖】馬楚成炮製東方超級英雄電影　劉德華將演「最強角色」

由香港著名導演馬楚成執導；並由劉德華、鍾楚曦、黃明昊及李誠儒等主演的《七聖》系列電影今日（18/1）下午在北京舉行電影啟動發布會。電影將以孫悟空、牛魔王及哪吒等家傳戶曉的人物為故事基礎。據了解，劇組有意把《七聖》系列電影，打造成為東方超級英雄。

《七聖》系列電影今日在北京舉行電影啟動發布會。（官方相片）

《七聖》將打造東方超級英雄電影

《七聖》系列電影今日在北京舉行電影啟動發布會，出席者包括導演馬楚成、電影監製兼主演之一的劉德華及其他演員，如鍾楚曦、黃明昊及李誠儒等。據了解，電影將在今年5月開拍，預計拍攝需時100天。《七聖》系列電影以齊天大聖孫悟空為核心，圍繞平天大聖牛魔王、覆海大聖蛟魔王、移山大聖獅駝王、通風大聖獼猴王、驅神大聖禺猴王、焜天大聖金鵬組成的七大聖而展開，而作為系列開發的第一部，家喻户曉的經典人物孫悟空自然是首選。

鍾楚曦、劉德華、黃明昊及李誠儒等主演出席在北京舉行的電影啟動發布會。（官方圖片）

雖然暫時關於電影的資料不多，但據了解，17歲的中國新晉演員黃明昊將在戲中飾演哪吒，而曾在《芳華》中飾演蕭穗子的鍾楚曦，她將飾演金枝，至於李誠儒，他將飾演牛魔王。另外，香港人最關心的劉德華，有指他他將在《七聖》中一人分飾兩角，其中一個角色是齊天大聖孫悟空。許多內地網民對這部電影都非常期待，並認為演員陣容非常強大。

《七聖》系列電影藴含中國古典神話元素，劉德華將飾演孫悟空。（官方圖片）

除了演員陣容強勁外，連幕後班底都同樣出色。《七聖》導演是馬楚成，他曾憑《甜蜜蜜》和《玻璃之城》，分別奪得第16屆金像獎最佳攝影和第35屆金馬獎最佳攝影。《七聖》也找來荷里活幕後團隊擔任視覺特效團隊。最後，曾在《羋月傳》及《甄嬛傳》擔任造型師的陳敏正，他將為電影擔任造型指導。

據了解，鍾楚曦的角色是金枝。（官方圖片）

劉德華挑戰齊天大聖角色惹粉絲憂心？

翻查資料，其實孫悟空這角色曾被多位中、港及台巨星演繹，當中包括周星馳、李連杰、黃渤、甄子丹、郭富城、韓庚及彭于晏等。今次劉德華在《七聖》中挑戰孫悟空這角色，固然讓人非常期待，但同時也有粉絲擔心，劉德華近年受傷患纏身，不忍心見到偶像再接拍大型動作戲。