武漢肺炎︳台灣戲院推座位分隔法防疫　網友錯重點：單身狗天堂

隨着新冠肺炎（武漢肺炎，簡稱NCP）疫情蔓延，許多人出街的意欲也隨之下降，讓不少餐飲業及戲院的生意受到衝擊。因應疫情變化，一家位於台北市的戲院開出第一槍，祭出「座位分隔法」隔開觀眾的座位，避免觀眾緊鄰接觸，藉此提供安心的觀影環境。網友得知消息後，也幽默笑稱該戲院是「單身狗的天堂」。

台灣哈拉影城在Facebook貼出公告，為防範新冠肺炎，自11日起影院內採「座位分隔法」，每組客人的左右都會相隔一個空位，避免緊鄰他人的狀況。觀眾若使用網路訂票，也需符合該項規定，若未確實空出左右座位，戲院的售票人員有權進行調整，藉此提供安心、放鬆的觀影環境。

台灣哈拉影城為防範新冠肺炎，推出超貼心的「座位分隔法」，每組客人的左右都會相隔一個空位，避免緊鄰他人（FB@哈拉影城）

貼文中也指出，「座位分隔法」僅為配合每組客人防疫需求暫定，未來可能會更動或取消該規定，且影院內也會固定進行消毒清潔，電梯等候區等公共區域，也會每小時消毒一次，希望民眾能夠放心入場睇戲。

消息公布後立刻引起大批網友留言討論，有人大讚「好貼心哦！」、「真的是很貼心的一個安排」、「這不錯，最討厭後面有人踢我椅子了」，但也有人認為這樣的作法根本無法達到防疫效果，「密閉空間有用嗎？」、「你空調還是共通的啊，大哥！」

另外，因情人節將至，電影的座位分法，也獲得部分網友好評：「單身狗表示：希望這規定持續到永遠…」、「單身狗的天堂」、「希望這規定施行直到我交到男朋友」、「邊緣人福音」。

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