三代《蜘蛛俠》銀幕同框成真？　傳呢位死女友太大打擊「轉基」

超級英雄片風靡全球10年，亟需推陳出新，Sony前後拍了3個版本的蜘蛛俠電影，各種不同的花款都試過，卻從動畫版《蜘蛛俠：跳出蜘蛛宇宙》（Spider-Man：Into The Spider-Verse）得到新的靈感。該片讓來自不同平行時空、不同版本的蜘蛛俠齊聚一堂，讓不少漫迷拍手叫好。

根據歐美娛樂網站報導，真人版各代蜘蛛俠大集合的電影也在Sony的計劃之中，倘若落實，觀眾將有機會看到杜比麥奎爾（Tobey Maguire）、安德魯加菲（Andrew Garfield）與現任的湯賀德（Tom Holland）同台，且其中一位更有可能被塑造成雙性戀，將會有男朋友！

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彷彿和Marvel即將在秋季上映的《永恆族》 （The Eternals）介紹首位同志英雄和他的伴侶相互呼應，Sony也可能在不同版本蜘蛛俠大集合的電影中安排喜歡男性的蜘蛛俠登場。據消息來源指，應該會是安德魯加菲被賦予這個重要任務。

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2017年的金球獎頒獎典禮中，賴恩高斯寧上台領獎時，賴恩雷諾士竟於台下與安德魯加菲熱吻搶鏡（網上圖片）

事實上安德魯數年前曾接受訪問，表示蜘蛛俠沒有理由不能成為男同志。如果真的落實，各方認為他不會無法接受。況且於其版本《蜘蛛俠2：決戰電魔》（The Amazing Spider-Man 2）的結局中，他那由愛瑪史東（Emma Stone）飾演的初戀女友Gwen Stacy不幸意外身亡，要是蜘蛛俠彼得因此傷心「轉性」，亦非不合情理。至於這個計劃可否成真，就得看電影公司如何說服演員了。

在安德魯加菲《蜘蛛俠2：決戰電魔》的結局中，彼得那由愛瑪史東飾演的初戀女友Gwen Stacy不幸意外墮下身亡，令他傷心欲絕（《蜘蛛俠2：決戰電魔》劇照截圖）

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