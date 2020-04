【復仇者4】迪士尼出Po搵彩蛋　官方證經典一幕致敬《鐵甲奇俠》

去年上映的《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)近日在網上又成為熱話。除了有外國網民分享當年觀眾的反應,讓Marvel Studios總裁Kevin Feige都忍不住分享這條影片外,官方近日還透露了一個隱藏彩蛋。

迪士尼推尋找彩蛋貼文,引起不少網民關注。(Walt Disney Studios Twitter 擷圖)

其實為何Marvel Studios會突然公開一個全新彩蛋呢?原因是華特迪士尼影業(Walt Disney Studios)為了慶祝復活節,遂在日前撰寫一則貼文,邀請網民尋找圖中的彩蛋。迪士尼影業所貼出的照片是來自2007年上映的《加勒比海盜:魔盜王終極之戰》(Pirates of the Caribbean: At World's End),原來這一幕竟然暗藏迪士尼官方吉祥物米奇老鼠。

官方證實《復仇者4》這幕是致敬《鐵甲奇俠》。(《復仇者聯盟4:終局之戰》劇照)

之後這個尋找彩蛋活動,引起不少與迪士尼有關的公司參加,當中包括Marvel Studios。它們貼出一張復仇者在《復仇者聯盟4》準備出發時空攔劫(Time Heist)前的照片。當時他們伸出一隻手,預祝行動成功。原來這一幕是向《鐵甲奇俠》(Iron Man)中,Tony Stark收到小辣椒送的「弧型反應爐」(Arc Reactor)禮物致敬。其實曾有不少影迷曾推測這幕是向《鐵甲奇俠》「弧型反應爐」致敬,但奈何官方一直沒有答案,如今終於解開了粉絲心中的疑慮。

點擊下圖觀看其他彩蛋!