【花木蘭】電影7月先上映　知情人士爆迪士尼已計劃籌備續集

COVID-19新型冠狀病毒肺炎全球肆虐，多部電影被迫延期上映，當中包括由劉亦菲主演的真人版《花木蘭》（Mulan）。雖然電影仍未正式上映，但近日已有聲音指，迪士尼正計劃籌備《花木蘭》續集。

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劉亦菲主演的真人版《花木蘭》仍然未上映，但已經有消息指迪士尼會開拍續集。（《花木蘭》劇照）

據消息人士Daniel Richtman指出，籌備《花木蘭》續集仍處於初期階段，而首集監製Chris Bender、Jason Reed及Jake Weiner將回歸，但續集的編劇、導演及演員均沒有定案。

《花木蘭》續集的演員人選仍然未定。（《花木蘭》劇照）

《花木蘭》真人版計劃於2010年開始，但該計劃一直未獲批准。直到2015年3月，迪士尼才放行。兩年後，迪士尼宣布找來女導演Niki Caro執導。同年9月，迪士尼宣布找來劉亦菲飾演花木蘭，成為真人版電影主角。之後，其他演員，如甄子丹、鞏俐及李連杰陸續加入《花木蘭》大軍。電影最後在2018年8月正式開拍。《花木蘭》原定在上月尾上映，可惜受新冠肺炎影響，迪士尼急忙撤檔，並改於今年7月尾上映。

《花木蘭》續集未知會否仍見到鞏俐呢？（《花木蘭》劇照）

其實《花木蘭》並不是迪士尼唯一一部考慮開拍籌集的電影，他們正研究推出《阿拉丁》（Aladdin）的續集，及已經著手籌備以安德斯王子（Prince Anders）為重點的《阿拉丁》外傳電影。除此之外，2016年上映的《魔幻森林》（The Jungle Book），其續作也在籌備當中。