【毒魔2】湯哈迪自爆概念圖僅一分鐘　即惹劇透疑雲直接影響第3集

由湯哈迪(Tom Hardy)主演的電影《毒魔2》,日前官方終於釋出片名副題《Venom: Let There Be Carnage》,單看片名都知道今次重心會落在由活地夏里遜(Woody Harrelson)演出的「血蜘蛛」(Carnage)身上,不過昨日(22日)湯哈迪太興奮似乎又有劇透行為!

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票,用行動撐本土!

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你羸!

《毒魔2》終於公開了副題片名。(電影劇照)

湯哈迪在個人Instagram同樣有分享片名《Venom: Let There Be Carnage》的宣傳片後,更分享了一張藝術概念圖,圖中畫有勁大頭的毒魔,正以尖銳的牙齒一口咬着打橫瞓低的蜘蛛俠,似乎想要將他咬死一樣。不過在湯哈迪上傳一分鐘後,他就極速刪走該圖,引起粉絲懷疑他劇透的疑雲。其實湯哈迪已不是第一次發生同樣事件,早在2019年11月開拍首日就被指他在IG上爆出要角。

【毒魔2】湯哈迪上傳片場照即刪走 提早一年爆出重要角色?

湯哈迪疑似劇透。(Tom Hardy IG)

今集引入了活地夏里遜做大反派「血蜘蛛」,睇,片名都知今集佢先係主角,但SONY一直都好想發展蜘蛛俠宇宙,早前都一直有傳出蜘蛛俠會加入到《毒魔》系列,影迷曾盼望最快在《毒魔2》中就可以見到湯賀蘭(Tom Holland)的身影,不過該消息早前已被官方否定,或要等到《毒魔3》才可以見到湯哈迪跟湯賀蘭聯手合作。

幾時先可以睇到毒魔同蜘蛛俠聯手呢?(漫畫圖片)

外媒曾提及毒魔跟蜘蛛俠會先大戰一番,在得到共識後才會聯手對住反派,而湯哈迪今次上傳該圖片後,被質疑這將會是在未來發生的劇情,因為有劇透的成份,所以才後極速刪圖。

另外《毒魔2》原訂於2020年10月2日上映,受新冠肺炎(新型冠狀病毒、COVID-19)影響,推遲半年多,改為2021年6月25日才會上映。