【毒魔2】湯哈迪自爆概念圖僅一分鐘　即惹劇透疑雲直接影響第3集

由湯哈迪（Tom Hardy）主演的電影《毒魔2》，日前官方終於釋出片名副題《Venom: Let There Be Carnage》，單看片名都知道今次重心會落在由活地夏里遜（Woody Harrelson）演出的「血蜘蛛」（Carnage）身上，不過昨日（22日）湯哈迪太興奮似乎又有劇透行為！

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《毒魔2》終於公開了副題片名。（電影劇照）

湯哈迪在個人Instagram同樣有分享片名《Venom: Let There Be Carnage》的宣傳片後，更分享了一張藝術概念圖，圖中畫有勁大頭的毒魔，正以尖銳的牙齒一口咬着打橫瞓低的蜘蛛俠，似乎想要將他咬死一樣。不過在湯哈迪上傳一分鐘後，他就極速刪走該圖，引起粉絲懷疑他劇透的疑雲。其實湯哈迪已不是第一次發生同樣事件，早在2019年11月開拍首日就被指他在IG上爆出要角。

【毒魔2】湯哈迪上傳片場照即刪走 提早一年爆出重要角色？

湯哈迪疑似劇透。（Tom Hardy IG）

今集引入了活地夏里遜做大反派「血蜘蛛」，睇，片名都知今集佢先係主角，但SONY一直都好想發展蜘蛛俠宇宙，早前都一直有傳出蜘蛛俠會加入到《毒魔》系列，影迷曾盼望最快在《毒魔2》中就可以見到湯賀蘭（Tom Holland）的身影，不過該消息早前已被官方否定，或要等到《毒魔3》才可以見到湯哈迪跟湯賀蘭聯手合作。

幾時先可以睇到毒魔同蜘蛛俠聯手呢？（漫畫圖片）

外媒曾提及毒魔跟蜘蛛俠會先大戰一番，在得到共識後才會聯手對住反派，而湯哈迪今次上傳該圖片後，被質疑這將會是在未來發生的劇情，因為有劇透的成份，所以才後極速刪圖。

另外《毒魔2》原訂於2020年10月2日上映，受新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）影響，推遲半年多，改為2021年6月25日才會上映。