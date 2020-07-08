慾火烈愛｜妻夫木聰偷食人妻　一刀不剪5分半鐘床戲舔夏帆腳趾

現年39歲日本男星妻夫木聰在新作《Red》（台譯：《慾火烈愛》）中，將有大膽情慾戲，與飾演人妻的夏帆一見面就壁咚，一段長達5分半的露骨床戲，二人的呼吸和叫床聲此起彼落，淨係預告已讓觀眾看得面紅兼心跳加速。

妻夫木聰在新作《Red》（台譯：《慾火烈愛》）中與飾演人妻的夏帆有大膽情慾戲。（《愚行錄》劇照）

《Red》（台譯：《慾火烈愛》）改編自直木賞作家島本理生的禁忌同名之作，電影由三島有紀子執導，妻夫木聰及夏帆主演。

夏帆在戲中的角色「塔子」結婚後與丈夫育有一個可愛的女兒，但她心底裡不甘只當家庭主婦的女性，對愛情有渴望和幻想。

39歲日本男星妻夫木聰在新作《Red》（台譯：《慾火烈愛》）中，將有大膽情慾戲，偷食飾演人妻的夏帆。（《Red》劇照）

妻夫木聰及夏帆挑戰露骨床戲

「塔子」因結婚生子被迫退出職場，在一次陪伴先生應酬的聚會中，事隔10年巧遇前男友「鞍田秋彥」（妻夫木聰 飾），二人禁不住心裡的慾望狂吻，之後就發展一段禁忌之戀。

從此「塔子」平凡的日子泛起了漣漪，她重返職場與鞍田一起工作，才發現別離後沒有令他們的愛情消逝，寂寞將他們再次拉近，這段不倫的關係也讓二人命運走向無法想像結局。

夏帆在戲中的角色「塔子」結婚後與丈夫育有一個可愛的女兒，但其實她心底裡不甘只當家庭主婦，對愛情有渴望。（《Red》劇照）

赤裸上身舔夏帆全身兼腳趾

「塔子」重遇前男友「鞍田秋彥」後，對方跟她說「你真的沒怎麼變呢」，自此她就像惡魔那樣入侵塔子的內心，妻夫木聰在戲中演的角色也是已婚的建築師，相隔十年重逢互相訴說情感，情慾同時激發。

妻夫木聰與夏帆初次見面就壁咚熱吻，當中一場一刀未剪、長達5分半鐘的床戲更是戲中焦點。妻夫木聰在那場露骨的激情床戲中，吻遍夏帆全身，甚至舔到她的腳趾，叫床聲夾雜呼吸聲，非常大膽。

+ 8 + 7 + 6

據知，導演三島有紀子早就邀請妻夫木聰演出「鞍田秋彥」一角，他也是所有角色中最早確定演出的，妻夫木聰現實中在2016年與細自己4歲的美日混血女星老婆舞子（Maiko）結婚，去年12月升格做爸爸。

妻夫木聰也透露自己即將滿40歲，正當他覺得可以在戲中演繹較成熟的戀愛時，剛好就接到三島有紀子導演的邀請，所以二人也一拍即合。妻夫木聰為了迎合角色，在開拍前更特別減重去符合角色的形象。

39歲的男神妻夫木聰2016年與美日混血女星舞子結婚，去年12月升格做爸爸。（網上圖片）

自爆細個睇戲時「醉翁之意不在酒」

早前在日本的電影試映會，妻夫木聰被問到婚後與老婆相處時忍耐的界線，他就話覺得結婚就是要包容對方的一切，「我不會用忍耐這詞語，也沒有所謂的忍耐，因為大家是一家人，雖然我不太喜歡忍耐這個詞，但是如果要忍耐應該也會很享受吧。」

他又自爆年輕時都會約會時去看戲，但其實心不在焉，「看戲很不錯，高中時候絕對會選擇去看電影，看《鐵達尼號》的時候其實心裡一直想著，什麼時候可以拖手，根本就沒再看劇情。」