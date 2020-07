【死因無可疑】《有隻雀仔跌落水》原曲藏黑暗傳說　打生樁防倒塌

由袁劍偉編導;黃秋生、林嘉欣、陳家樂及湯怡主演的《死因無可疑》在戲院關閉前,電影票房已衝破700萬大關。在疫情影響下仍有此成績,確實得來不易。相信電影最讓影迷深刻的一幕莫過於林嘉欣以兒歌《有隻雀仔跌落水》去安撫黃秋生的恐懼情緒,而這首兒歌的原曲是來自英國童謠《London Bridge is Falling Down》,沒想到兒時的歌謠竟暗藏不同版本的黑暗傳說。

林嘉欣在《死因無可疑》中以兒歌《有隻雀仔跌落水》安撫黃秋生,而這首歌的原曲竟然藏有黑暗傳說。(《死因無可疑》劇照)

《London Bridge is Falling Down》是一首非常流行的英國童謠,雖然有指這首歌的旋律來源可以追溯至中世紀或更早的時期,然而這首歌其實在18世紀中葉才變得流行,如今大家琅琅上口的歌詞就在當時首次出現。全世界有許多不同的版本,包括香改成《有隻雀仔跌落水》,然而最常見的歌詞是 “London Bridge is falling down, Falling down, falling down. London Bridge is falling down. My fair lady.”。

不少人把倫敦塔橋誤會是倫敦橋,但其實是兩條不同的橋樑,而圖中是2015年倫敦橋的外貌。(網上圖片)

除此之外,這首歌還附有小遊戲,兩人用手臂築起類似拱橋的形狀,其他玩家則輪流從下面穿過,直到歌曲結束,「拱橋」會落下並捉住其中一名玩家。這聽起來非常歡樂,然而當你開始思考歌詞背後的含義「為何倫敦橋會倒塌」,學者雖然仍在尋找答案,而目前仍沒有共識,但他們卻得出不少有趣的理論。

倫敦橋這遊戲其實應該是倫敦塔橋,皆因倫敦塔橋可以升起,但倫敦橋卻不能。(網上圖片)

北歐海盜攻擊理論

在冰島歷史學家及詩人Snorri Sturluson的著作《挪威王列傳》(Heimskringla)指出,倫敦橋在1014年被挪威國王奧拉夫二世摧毀;而Samuel Laing在1844年推出了《挪威王列傳》的英文譯本,當中有一句與《London Bridge is Falling Down》非常相似的詞句“London Bridge is broken down.”。原版的《挪威王列傳》確實提到了奧拉夫二世摧毀了倫敦橋,因此有部份歷史學家認同倫敦橋是被奧拉夫二世摧毀這種說法。然而在在Samuel Laing譯成英文版時,其實《London Bridge is Falling Down》早已非常流行,因此《London Bridge is Falling Down》並非源自《挪威王列傳》的London Bridge is broken down。

荷蘭畫家Claude de Jongh在1632年繪畫的倫敦橋景色。(網上圖片)

活人奠基理論

第二個理論是打生樁,又名活人奠基,是東亞民間在建築前的習俗,屬人祭的一種,日本稱之為人柱。是指在建築工程動工前,把若干人,通常是兒童活埋生葬在工地內,其目的是祈禱工程順利,建築物的結構更加堅固及穩定。英國民俗學家Alice Bertha Gomme在1894推出的著作《The Traditional Games of England, Scotland and Ireland》中提到有關倫敦橋倒塌的理論。她指出除非打生樁,否則倫敦橋將倒塌。然而倫敦橋的地基上沒有任何人類的考古證據。

在1682年所繪製的倫敦橋全景圖。(網上圖片)

老化及損毀理論

倫敦橋長期以來一直在倫敦發揮重要作用,在18世紀中葉,倫敦橋是唯一一座橫跨英國泰晤士河的箱形樑橋,而這座橋在歷史上經歷了多次損毀。據記載,在1212年發生了可能是倫敦早期最嚴重的大火,當時火頭同時由橋兩端燃起而讓人群無法逃生,最終造成三千人遇難;另一場1633年大火讓橋北端三分之一燒毀,不過也因在橋北端形成一個自然的防火線,反而讓倫敦橋能倖免於1666年的倫敦大火,大火無法延燒至倫敦南部。英國詩人Henry Carey在1725年在諷刺小說《Namby Pamby》中歸納了倫敦橋的作用,而 “London Bridge is broken down” 又再出現,因此可能該童謠或旨在惡搞大橋有倒塌的機會。而事實上,倫敦橋在整個18世紀都在維修。

這是倫敦塔橋,人們常把此橋誤會是倫敦橋。(網上圖片)

誰是「Fair Lady」?

除了《London Bridge is Falling Down》的由來引起討論外,歌詞中的「Fair Lady」同樣讓人感到困惑。其中一個說法是蘇格蘭的瑪蒂爾達,她是英格蘭國王亨利一世的妻子。在1110年至1118年間,她負責建造多條橋樑的統籌;另一種說法則是普羅旺斯的埃莉諾,她是亨利三世的妻子,蘇格蘭的Matilda(約1080-1118年):她是亨利一世的伴侶。在1110年至1118年之間,她負責建造許多橋樑,這些橋樑承載了穿越利阿河及其旁河的倫敦-科爾切斯特公路。在1269年至1281年間,她負責橋樑的收入。有傳她把修橋補路的公款私吞,人民抗議她濫權的行為;最後則是和域郡Stoneleigh Park家族的其中一位成員,據一個古老的家族故事,他們其中一個成員是打生樁的犧牲者。沒想到《London Bridge is Falling Down》這童謠藏有這麼多黑暗傳說。

林嘉欣在《死因無可疑》中以兒歌《有隻雀仔跌落水》安撫黃秋生,沒想到兒歌的原曲都有一段暗黑傳說。(《死因無可疑》劇照)