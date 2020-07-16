【死因無可疑】《有隻雀仔跌落水》原曲藏黑暗傳說　打生樁防倒塌

由袁劍偉編導；黃秋生、林嘉欣、陳家樂及湯怡主演的《死因無可疑》在戲院關閉前，電影票房已衝破700萬大關。在疫情影響下仍有此成績，確實得來不易。相信電影最讓影迷深刻的一幕莫過於林嘉欣以兒歌《有隻雀仔跌落水》去安撫黃秋生的恐懼情緒，而這首兒歌的原曲是來自英國童謠《London Bridge is Falling Down》，沒想到兒時的歌謠竟暗藏不同版本的黑暗傳說。

林嘉欣在《死因無可疑》中以兒歌《有隻雀仔跌落水》安撫黃秋生，而這首歌的原曲竟然藏有黑暗傳說。（《死因無可疑》劇照）

《London Bridge is Falling Down》是一首非常流行的英國童謠，雖然有指這首歌的旋律來源可以追溯至中世紀或更早的時期，然而這首歌其實在18世紀中葉才變得流行，如今大家琅琅上口的歌詞就在當時首次出現。全世界有許多不同的版本，包括香改成《有隻雀仔跌落水》，然而最常見的歌詞是 “London Bridge is falling down, Falling down, falling down. London Bridge is falling down. My fair lady.”。

不少人把倫敦塔橋誤會是倫敦橋，但其實是兩條不同的橋樑，而圖中是2015年倫敦橋的外貌。（網上圖片）

除此之外，這首歌還附有小遊戲，兩人用手臂築起類似拱橋的形狀，其他玩家則輪流從下面穿過，直到歌曲結束，「拱橋」會落下並捉住其中一名玩家。這聽起來非常歡樂，然而當你開始思考歌詞背後的含義「為何倫敦橋會倒塌」，學者雖然仍在尋找答案，而目前仍沒有共識，但他們卻得出不少有趣的理論。

倫敦橋這遊戲其實應該是倫敦塔橋，皆因倫敦塔橋可以升起，但倫敦橋卻不能。（網上圖片）

北歐海盜攻擊理論

在冰島歷史學家及詩人Snorri Sturluson的著作《挪威王列傳》（Heimskringla）指出，倫敦橋在1014年被挪威國王奧拉夫二世摧毀；而Samuel Laing在1844年推出了《挪威王列傳》的英文譯本，當中有一句與《London Bridge is Falling Down》非常相似的詞句“London Bridge is broken down.”。原版的《挪威王列傳》確實提到了奧拉夫二世摧毀了倫敦橋，因此有部份歷史學家認同倫敦橋是被奧拉夫二世摧毀這種說法。然而在在Samuel Laing譯成英文版時，其實《London Bridge is Falling Down》早已非常流行，因此《London Bridge is Falling Down》並非源自《挪威王列傳》的London Bridge is broken down。

荷蘭畫家Claude de Jongh在1632年繪畫的倫敦橋景色。（網上圖片）

活人奠基理論

第二個理論是打生樁，又名活人奠基，是東亞民間在建築前的習俗，屬人祭的一種，日本稱之為人柱。是指在建築工程動工前，把若干人，通常是兒童活埋生葬在工地內，其目的是祈禱工程順利，建築物的結構更加堅固及穩定。英國民俗學家Alice Bertha Gomme在1894推出的著作《The Traditional Games of England, Scotland and Ireland》中提到有關倫敦橋倒塌的理論。她指出除非打生樁，否則倫敦橋將倒塌。然而倫敦橋的地基上沒有任何人類的考古證據。

在1682年所繪製的倫敦橋全景圖。（網上圖片）

老化及損毀理論

倫敦橋長期以來一直在倫敦發揮重要作用，在18世紀中葉，倫敦橋是唯一一座橫跨英國泰晤士河的箱形樑橋，而這座橋在歷史上經歷了多次損毀。據記載，在1212年發生了可能是倫敦早期最嚴重的大火，當時火頭同時由橋兩端燃起而讓人群無法逃生，最終造成三千人遇難；另一場1633年大火讓橋北端三分之一燒毀，不過也因在橋北端形成一個自然的防火線，反而讓倫敦橋能倖免於1666年的倫敦大火，大火無法延燒至倫敦南部。英國詩人Henry Carey在1725年在諷刺小說《Namby Pamby》中歸納了倫敦橋的作用，而 “London Bridge is broken down” 又再出現，因此可能該童謠或旨在惡搞大橋有倒塌的機會。而事實上，倫敦橋在整個18世紀都在維修。

這是倫敦塔橋，人們常把此橋誤會是倫敦橋。（網上圖片）

誰是「Fair Lady」？

除了《London Bridge is Falling Down》的由來引起討論外，歌詞中的「Fair Lady」同樣讓人感到困惑。其中一個說法是蘇格蘭的瑪蒂爾達，她是英格蘭國王亨利一世的妻子。在1110年至1118年間，她負責建造多條橋樑的統籌；另一種說法則是普羅旺斯的埃莉諾，她是亨利三世的妻子，蘇格蘭的Matilda（約1080-1118年）：她是亨利一世的伴侶。在1110年至1118年之間，她負責建造許多橋樑，這些橋樑承載了穿越利阿河及其旁河的倫敦-科爾切斯特公路。在1269年至1281年間，她負責橋樑的收入。有傳她把修橋補路的公款私吞，人民抗議她濫權的行為；最後則是和域郡Stoneleigh Park家族的其中一位成員，據一個古老的家族故事，他們其中一個成員是打生樁的犧牲者。沒想到《London Bridge is Falling Down》這童謠藏有這麼多黑暗傳說。

林嘉欣在《死因無可疑》中以兒歌《有隻雀仔跌落水》安撫黃秋生，沒想到兒歌的原曲都有一段暗黑傳說。（《死因無可疑》劇照）