觸目驚心｜男主角原型係殺人狂　搜出15具女屍仲自製「乳頭皮帶」

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由希治閣（Alfred Hitchcock）執導；Anthony Perkins及Janet Leigh主演的《觸目驚心》是改編自美國著名小說家Robert Bloch筆下的同名小說，而小說的靈感則是來自美國變態連環殺人狂Ed Gein的恐怖事跡。Ed Gein除了影響《觸目驚心》外，還對《德州電鋸殺人狂》（The Texas Chain Saw Massacre）及《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）有著深厚影響。

美國變態連環殺人狂Ed Gein（左）犯下謀殺、毀屍、盜墓、食人及戀屍癖等罪；Anthony Perkins在《觸目驚心》的Norman Bates角色原型就是Ed Gein。（網上圖片／《觸目驚心》劇照）

Ed Gein在1906年出生，他與父母及兄長同住在威斯康辛州一個遠離市區的農莊生活。可是Ed Gein的父親George Gein是一名酗酒者而長期無法工作，因此Ed Gein的母親Augusta Wilhelmine非常痛恨其丈夫。受丈夫的影響，Augusta對兩名兒子的管教都非常嚴厲，Ed Gein只有上學才可以離開農莊。除了學校外，兩兄弟都不准與外界接觸，所以他們從小就沒有朋友及社交活動。

《觸目驚心》的淋浴場景，讓Janet Leigh有一段長時間不敢在沒有人看管下洗澡。（《觸目驚心》劇照）

另外，Ed Gein的母親Augusta對宗教非常著迷，她向其子表示性交是有罪的，而除了她之外，所有女人都是妓女，全部都是魔鬼的工具。據了解，她每日的下午都會預留時間閱讀聖經，通常她會選擇閱讀舊約中與死亡、謀殺及天譴有關的經文。由於Ed Gein性格內外，他時常覺得同學及老師都在嘲笑他。最悲哀的是，每當Ed Gein在學校嘗試認識朋友時，其母親都會懲罰他。

Ed Gein當時與父母親及兄長同住的地方。（Getty Images）

母親Augusta在Ed Gein的心中佔有極高地位，而父親及兄長在1937年相繼離世，母親Augusta也因癌症在1945年12月29因病離世。據為Ed Gein編寫傳記的Harold Schechter表示Augusta的死，讓Ed Gein「失去了他唯一的朋友及真正的愛人，他孤獨地在這世界生存」。

Ed Gein的恐怖事跡影響著導演希治閣（左圖）執導的《觸目驚心》，電影在1960年上映至今仍然是不少影迷的最愛。（IMDb 圖片）

在母親死後，Ed Gein扭曲的性格開始顯露，他開始閱讀食人及納粹暴行的故事。他還把母親的屍體留下，想像她從未死去。不單如此，Ed Gein更開始盜墓，把女屍的皮剝下，並造成不同物件。當地警方直到1957年11月16日調查雜貨店女老闆Bernice Worden失踪案時懷疑Ed Gein牽涉此案。當警方再到Ed Gein的家中調查時，才揭發這件恐怖事件。

好奇的市民在Ed Gein被拘留期間，凝視他家中的廚房。（Getty Images）

當時警方進入Ed Gein的家時，發現一具女屍被倒掛著，頭部被斬掉，屍首從陰部切開，直至頸部，而內臟全被挖出。據當時現場調查報告指出，Ed Gein的家中簡直是人間煉獄。另外他們還發現屋內有用人頭骨做成的湯碗、人皮做成的椅子、嘴唇做成的項鍊、陰道及乳房製成的背心及乳頭製成的皮帶等。

警方從Ed Gein的家中搜出了約15具已被肢解而不能確認身份的女性屍體。（Getty Images）

最後警方從Ed Gein的家中搜出了約15具已被肢解而不能確認身份的女性屍體，但Ed Gein只承認曾挖出8具屍首。Ed Gein承認當死屍無法滿足他時，才向雜貨店老闆Bernice Worden及酒店職員Mary Hogan下毒手。Ed Gein還承認他會穿上這些人皮服，模仿自己是其母親Augusta。

Anthony Perkins在《觸目驚心》飾演Norman Bates，其角色原型是Ed Gein。（《觸目驚心》劇照）

由於Ed Gein獲診斷患有慢性精神障礙被判無罪，他最終被送到精神病院渡過他的餘生。最後在1984年7月26日因癌症病逝，終年77歲，而他死後則葬於其母親墓旁。

Ed Gein晚年在精神病院渡過。（網上圖片）

點擊下圖即睇Ed Gein有幾變態！恐怖！慎入！

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