觸目驚心｜男主角原型係殺人狂　搜出15具女屍仲自製「乳頭皮帶」

由希治閣(Alfred Hitchcock)執導;Anthony Perkins及Janet Leigh主演的《觸目驚心》是改編自美國著名小說家Robert Bloch筆下的同名小說,而小說的靈感則是來自美國變態連環殺人狂Ed Gein的恐怖事跡。Ed Gein除了影響《觸目驚心》外,還對《德州電鋸殺人狂》(The Texas Chain Saw Massacre)及《沉默的羔羊》(The Silence of the Lambs)有著深厚影響。