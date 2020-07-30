16歲台女遭強暴揭過100宗校園性侵　老師包庇奇招百出：佢哋玩啫

由柯貞年執導的電影《無聲》，翻拍自2011年曝光的台南特殊學校性侵案。該校於兩年內便發生高達100多起學生對學生的性暴力案件，僅300人的校園，被害與加害學生卻多達70多人，年齡從小二到高三不等。然而，當2011年事件曝光後，進行調查至少兩年時間內，性侵案仍持續發生。根據人本調查，因為在整個體制內，師長們都成了助長與沈默的共犯。

別難過，只要我們熬到畢業，就不會被欺負了。 陳昭如《沉默：台灣某特教學校集體性侵事件》

2020年「台北電影節」閉幕片為柯貞年導演的作品《無聲》（The Silent Forest），描述一名失聰少年在學校裡有著他心儀的少女，然而，他卻在某天發現發生於校車最後一排的殘忍「遊戲」——女孩正被加害者們包圍性侵。她遍體鱗傷，他則驚怕不已；我們說不出話，但內心聲嘶力竭。在電影預告片當中，孩子們沒有聲音，這場沈默的傷害正在上演，會有人為他們站出來嗎？

《無聲》描述一名失聰少年在學校裡有著他心儀的少女，然而，他卻在某天發現發生於校車最後一排的殘忍「遊戲」…（《無聲》劇照）

這部電影翻拍自真實發生於2009至2011年台南一所特教學校的長時間多起校園性侵事件。當時，在這間只有300多名學生的校園，兩年內便發生高達100多起學生對學生的性侵與性騷擾案，被害與加害學生達70多人，年齡從小二到高三不等，場所遍及教室、宿舍、圖書館、老師家、同學家、火車及校車。然而，當2011年事件曝光後，進行調查至少兩年時間內，性侵案仍持續發生。

介入調查的人本基金會指出，沈默的不是無法出聲的喑啞孩子們，而是包含伸手要他們集體噤聲的整座校園。

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「如果老師幫你，誰幫老師啊？」當我求助，卻無人理會

根據陳昭如等人整理的「沉默：台灣某特教學校集體性侵事件」專頁、人本教育基金會網誌報導提及了整起事件的始末。

事件最早應發生在2005年秋天的某個早上，16歲的婉柔（化名）在校園中遭到學弟強暴：

「升高三後的一天清晨七點多，婉柔被同樣早到、陌生的學弟Ｂ生強拉到廁所性侵害，想反抗的她喊不出聲音，封閉的廁所內也沒有任何緊急求助設施，她被打耳光、掐脖子無法呼吸，試圖逃走又被抓回，事後還被恐嚇不能說，否則要找黑社會老大殺她全家。」

事後，婉柔在與導師的日記寫下經過，然而卻一直沒有被批改的紀錄。半年後，持續遭受性侵的她終於鼓起勇氣兩次寫紙條向導師求助，寫著：

「昨天早上…我回來學校沒有人去教室，我自己一個人走路看到沒有人…有一個男生的名字叫B生，…來兩次來叫我上床要不要，我說不要，他被我做愛，別煩我…李老師不要告訴B生…以前他說我別告訴我媽所以告訴老師，罰B生以後。B生會生氣告訴黑道老大很多男生。…B生和黑道老大的朋友殺手刀我…。我很煩昨天晚上我睡不著，今天我希望要告訴老師。可以法律的話。」

但這卻換得導師憤怒拍桌並說道，「如果老師幫你，誰幫老師啊？」事情於是等到婉柔母親發現孩子異樣時，才使得揭發。然而，當母親憤怒質問校方時，導師先是表示她以為是「男女同學的性邀約」因而不方便過問；而校長也致電表示請「高抬貴手」，以及「竟然事情都發生了，乾脆讓兩個孩子結婚算了。」

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「小孩在玩而已啦」由師長集體包庇的100多起校園性侵案

而在深入介入調查後，發現這座校園角落持續發生多起類似的案件：

某國二男生：「那時候是在吃晚餐前，國二也有。國二上也有，上個星期也有，......，XXX如果再找我口交，我會說不用，可是XXX如果說要忍耐，我就會答應。做這些我從來沒哭過，想哭，但是要忍耐。」

某國二女生：「OOO抓著我對我進行指侵，因為他很用力我就很痛就大叫，可是沒人聽到，他叫我不可以說，有一次差點就要打我，像黑道一樣。」

某國二男生：「校車上，XXX叫我把OOO抓住，口口口抓OOO的手，我抓腳並且打開OOO的腳，XXX叫脫她的長褲，然後伸進內褲裡面......後來XXX又把手伸進OOO的衣服摸胸部，摸很多次，我也把手伸進OOO的衣服摸胸部，口口口也摸......至種事幾乎每天早上從某地到某地的路上都會發生......」

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這些事件不斷發生，某種程度源自師長的無視或甚至縱容態度。如有某學生的父親因某次到學校探訪，無意間於校長室旁邊撞見三名男同學在猥褻一名女同學，該名父親向老師通報後，卻得到老師如此回應：「小孩子在玩而已啦，不必那麼緊張！」再詢問另一名老師，卻得到更驚駭的說法：「你不知道這種事很常見嗎？有女學生在入學之前，家長就先帶她去把子宮拿掉了！」

在這樣體制嚴重缺漏的校園內，還有多少孩子持續在角落受害、自生自滅不可而知。人本於2011年開始介入了解與進行調查，教育部最終的懲處名單，包含現任校長遭記過處分外，兩位前任校長被記申誡及大過，負責督導的中辦主任藍順德被記過兩次，主管業務的科長、督學、相關業務人員也分別被處以申誡到記過，然而無人下台。而在公懲會方面，16位被監察院彈劾者，只受輕懲甚或不受懲戒。

還可以注意到的是，從2011年開啟調查後至2013年懲戒宣布間，又增加了53起個案通報；亦即在事件爆發後，性暴力仍持續在該校園中發生。

女孩被加害者們包圍性侵。她遍體鱗傷，他則驚怕不已。（《無聲》劇照）

這一輩子，背負著無法抹去的傷害

台南特教學校性侵案的曝光令人瞠目結舌，結果也令人感到憤怒與無力。而我們關注的，還包含這受害的孩子們，將永遠背負著身體與心理的傷口。而這是再多懲戒都無法挽回的事。

在事件之後，包含2014年陳昭如出版了報導文學《沉默：台灣某特教學校集體性侵事件》，到2020年柯貞年拍攝了改編電影《無聲》，努力記下這些不該被遺忘的事件。他們的目的不在於只是揭露傷痛，而是期待在引起關注後，能推進更多制度的、觀念的改革，讓受害者不再出現，讓校園成為安全的角落。

導演柯貞年提到，「這是一個關於聾人的故事，也是一個不管面對多少殘酷，仍想努力生活下去的故事。」電影也預計將於今年秋天在台灣上映。

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而回顧近幾年，不同學校也都有類似事件出現。陳昭如於2018年出版的《沉默的島嶼：校園性侵事件簿》中提到，自2009年修《教師法》以來，從2011年起每年有近50名教師因「狼師條款」被解聘；根據2014年教育部統計，全台灣校園每天發生1.2起性侵案件，並且幾乎每一起校園性侵，都是累計達5名受害者後才被揭發。可以看到，它並非不是單一個案，也不僅止發生於聾啞學校。

無論是走進戲院，或者閱讀報導文學內容，多一份校園性侵案件的關注，也許，我們就能多拯救更多身邊正在受害的孩子。於此，你我都可以不再是只是沈默的旁觀者。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「我被拉到校車最後一排性侵，但發不出求救的聲音」電影《無聲》翻拍台南校園性暴力殘忍真相】