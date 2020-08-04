《神奇女俠》三部曲就完？系列導演回應藏玄機　結局疑早有定案

改編自DC漫畫的電影《神奇女俠》（Wonder Woman） ，成為至今不及Marvel電影宇宙（Marvel）的該公司極少數叫好叫座勝利出擊，因新冠肺炎（COVID19）疫情延後到今年10月上映的續篇也備受期待，但導演Patty Jenkins卻透露自己在拍完第三集後就會離開，因為她本來對「神力女超人」的規劃就是三部曲。

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根據歐美媒體報導，Patty Jenkins對於《神奇女俠》的想法有點接近基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）對於蝙蝠俠的處理，她解釋：「第二集給我一個很好的機會，把第一集中沒辦法放進去的再深入呈現。我很開心能講述她變成超級英雄的起源故事，幾乎就像是女超人的誕生，但我還沒有仔細表現她所有的能力，另外一個很重要的是，她是個試圖幫助人類的女神，不只是純粹打擊犯罪，她還會想要讓惡人看清楚，如何做才能改好，這是個很有意思的心理掙扎。」

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Patty Jenkins認為自己對於《神奇女俠》怎麼結束已經有想法，不管下一集是不是繼續由她執導，她也透露因為第三集很可能要把所有想講的都講完，需要很謹慎小心的設計所有情節內容。

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