荷里活總裁出書爆有中國版《復仇者聯盟》　呢位經典英雄早應登場

2012年上映的《復仇者聯盟》（The Avengers）當時首次集結6大英雄，電影叫好叫座票房更突破10億美金，為這個系列殺出一條血路，更埋下魁隆（Thanos）這位大反派出場的伏線。

但最近據外媒報道，DMG娛樂集團前總裁就爆料，《復仇者聯盟》片尾登場的本來是另有其人。

2012年上映的《復仇者聯盟》（The Avengers）當時首次集結6大英雄，電影叫好叫座，票房破紀錄。（《復仇者聯盟》劇照）

根據外媒《Screen Rant》報道，DMG娛樂電影集團前中國區總裁Chris Fenton，最近推出新書《Feeding The Dragon》，他就爆料指自己在中國工作很長時間，他透露近十幾年，中國是新興的影業市場，荷里活很熱衷將電影投入當地的影院。而他過往也把不少荷里活電影順利引入中國市場，並獲得出色的票房收益。

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Chris Fenton在他的書中回憶說，其實早在2012年的《復仇者聯盟》，首集的片尾本來已打算讓「上氣」或「滿大人」登場，為了讓更多當地影迷喜愛。

DMG娛樂電影集團前中國區總裁Chris Fenton，最近推出新書《Feeding The Dragon》。(GettyImages)

他表示「漫威影業前總裁Connors當時告訴我們一些好消息，如果DMG娛樂電影集團能花費更多錢，由DMG承擔費用，就可以為中國觀眾度身訂造一個《復仇者聯盟》」。

Chris Fenton指出「漫威影業前總裁Connors當時告訴我們一些好消息，如果DMG娛樂電影集團能花費更多錢，由DMG承擔費用，就可以為中國觀眾度身訂造一個《復仇者聯盟》。」（《復仇者聯盟》劇照）

「當時假設我們花更多錢，（Marvel）確實為（DMG）提供了在《復仇者聯盟》片尾為中國市場打造後續預告片的機會，這將使我們可以發展潛在的人物角色，像是滿大人或上氣。」

Chris Fenton在他的書中回憶說，其實早在2012年的《復仇者聯盟》，首集的片尾本來已打算讓「上氣」或「滿大人」登場。（《復仇者聯盟》劇照）

換言之，當年的《復仇者聯盟》片尾畫面本來有機會是滿大人或上氣現身，不過據知Marvel最後決定首先應穩定國際市場，所以最後才將片尾畫面改成6位元祖復仇者成員齊齊在一起在一間頹垣敗瓦的快餐店食東西、埋下魁隆登場的片段。

如果Chris Fenton的版本當日成事，相信《復仇者聯盟》的世界、人物角色登場的次序以至整個故事都會有很不一樣的發展。