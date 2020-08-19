電影融資計劃提高成本回收達50%　田啟文：從字面上理解是好的

新冠肺炎嚴重影響香港電影業，為了紓緩業界的困境，政府決定實施一個融資計劃，一個具時間限制的「放寬措施」，獲批的電影能首先回收50%成本，希望能助本地業界渡過今年多個困難。

政府決定實施的融資計劃，從上個月15日至明年1月14日都會接受申請，計劃的「放寬措施」是指，在短期內增加本地電影製作。當局將會提高政府實際的融資額，令投資者優先收回一半投資，以及提早發放政府融資。

《幻愛》早前上映時掀起不少話題，在逆市下獲得不錯票房成續。（《幻愛》劇照）

政府預計會有超過10部電影製作在計劃下受惠，涉及的融資共1億元。參與計劃兼獲批的電影，可獲得製作預算的固定百分之40或最高900萬港元的政府融資。在電影上映後，政府會優先給電影公司回收50%的製作成本，希望有助業界渡過今次寒冬。

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香港電影工作者總會會長田啟文接受《香港01》電話訪問時，提到任何電影發展基金提出的政策，多多少少都會對業界有幫助，「以上所指有十部戲能受惠、讓投資者預先回收都會吸引點。」

（資料圖片／龔嘉盛攝）

拍本土製作較快見成效

但田雞就提到要留意的是，「如果申請一個900萬港元的政府融資，就代表電影的製作起碼要達2000幾萬港元，這就不是單純是港產片可回收，必需要有內地市場才會有機會回本。但如要有內地市場的話，時間性是關鍵，因為內地要經過審批，加上現在有很多題材都受到約束。」

所以就着政府現時這個政策，田雞認為從字面上理解是個很好的計劃，「但是如果我們不是拍那麼大製作的電影，只是想拍一部800至1000萬製作費的戲，這些項目我們在時間上籌備會快一點。因為不用考慮內地市場，我們的機動性、靈活度、拍攝的自由度都會較高。這取決於投資者與每間公司他們的計劃、考慮，以及對未來市場的看法。」