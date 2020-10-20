情殺後再割下私處…　盤點三部日本禁片　沒有最三級只有更三級

1976年由法國、日本合拍的電影《感官世界》，改編自1936的「阿部定事件」，當時一名為阿部定的女服務員，將其情人殺害後割除其私密部位，造成日本社會轟動與恐慌，也被導演大島渚搬上大螢幕，由於裡頭有許多露骨且真槍實彈的性愛場景，當時還曾在柏林影展被扣查，被列為「世界十大禁片」之一。

《感官世界》

電影描述女主角阿部定，擔任一位當紅藝妓的服務生，卻與已婚老闆石田吉藏展開不倫戀情，無法控制自己情感的阿部定，逐漸由愛生恨，一邊放縱自己的肉體，最後採取極端的方式將對方佔為己有，曾被美國禁播，並在各國被刪減片段，對此看過的網友表示「結局就真的蠻驚悚的，當時也不少人叫出來」。

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《切膚之愛》

同樣是來自日本的驚悚電影，改編小說《再婚驚魂記》，講述喪妻的中年男子，在一場電影徵選會上，看上了神秘的女子麻美，卻不掉入她的「切膚之愛」，內有許多暴力的長鏡頭，驚悚的劇情還曾讓當時的觀眾「看到嘔吐」，再加上片中的恐怖音、燈光，讓整體詭異氣氛爆棚，挑戰觀影者體驗感官恐怖的奇特電影。

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《下水道的美人魚》

講到美人魚大部分的人都會有美好想像，但《下水道的美人魚》可能會讓你看了惡夢連連，講述一名畫家意外在下水道里發現一條美人魚，但卻身上卻有許多潰爛的傷口，許多逼真的畫面讓人看了不適，2010年更被美國時代雜誌評為「史上最噁心的五部電影」，藉由故事寓意人類污染大自然，造成夢幻美人魚變得醜陋不堪。

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