英國皇家海軍成功研發鐵甲奇俠盔甲　飛行速度媲美超跑

在Marvel電影宇宙中，由羅拔唐尼飾演的鐵甲奇俠一直是影迷的最愛，他更在去年上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》，透過犧牲自己擊敗魁隆。當大家以為鐵甲奇俠只會在大銀幕出現時，沒想到，英國皇家海軍成功研製「鐵甲奇俠」的裝備，把「鐵甲奇俠」從虛構的世界帶到真實世界。

由羅拔唐尼飾演的鐵甲奇俠，其角色在Marvel電影宇宙中非常重要。（《鐵甲奇俠》劇照）

據英國傳媒《每日郵報》報道，英國皇家海軍在練習攻擊敵方艦隻時，展示了新研發的「鐵甲奇俠」裝備。從該短片可以見到，一名身穿類似「鐵甲奇俠」裝備的男子毫不費力地從船上飛上空中，並成功降落到另一艘艦隻上。之後他還成功從艦隻上飛上空中，並回到原來的船上。

雖然噴射飛行服突擊隊目前仍未能用在軍事上，但據了解，這設裝在上月底用於Great North Air Ambulance Service的緊急服務上，並在湖區（Lake District）一帶開始服務。

鐵甲奇俠最終在《復仇者聯盟4》透過犧牲自己幫助復仇者擊敗魁隆。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

美國海軍研究所（United States Naval Institute）早前都在Twitter上分享有關短片，並寫道「英國皇家海軍一直在測試噴射飛行服突擊隊，以確定是否可以使用這類似「鐵甲奇俠」裝備快速飛行並登上艦隻。美國特種作戰司令部正研發時速可高達每小時200英里的噴射飛行服。」據了解，這噴射飛行服是由英國科技創業公司Gravity Industries研發，飛行服可以產生超過1,000的製動馬力來飛行，相當於布加迪威龍超跑。

英國開始使用噴射飛行服在緊急服務上。（Great North Air Ambulance Service 圖片）