金馬影展2020四部必睇日本電影　山田孝之《反正我就廢》笑爆嘴

秋意漸濃、代表可以穿上備戰多時的可愛外套之餘，也意味著年度國際盛事金馬獎和金馬影展即將登場。雖然比起過去的星光雲集，今年影人出席的情況必會受到衝擊！

但金馬影展依然不負眾望地交出令電影迷興奮的優秀片單，其中甚至包括了甫出爐的威尼斯影展得獎作品和話題性的世界首映場！接下來就來向各位介紹今年的金馬影展將要帶給大家那些錯過可惜的精彩日本電影吧！

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本屆金馬影展的焦點導演：河瀨直美

本次金馬影展將河瀨直美這位多次在康城影展大放異彩而享譽世界的日本中生代女導演選為焦點導演，將為影迷們帶來她入選本屆康城影展的最新作品《晨曦將至（朝が来る）》、一鳴驚人地贏得康城影展金攝影機獎的首部劇情長片《萌之朱雀》、以及在2007年獲得康城影展評審團大獎《殯之森》等五部作品。

河瀨直美曾和宇多田光共同製作《新世紀福音戰士新劇場版：Q》主題曲：《櫻花紛飛》的音樂錄影帶。如果你喜歡PV中那充滿詩意地描繪自然與生命的影像與世界觀，那就絕對不能錯過本次影展的精彩選片！

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