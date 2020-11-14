《感悟電影的藝術人文》：玄彬湯唯《晚秋》相遇　互相取暖仍寂寞

世界的不確定性成就了藝術，這部細膩感人的南韓小品電影 《晚秋》①就是一個例證。兩個陌路、末路的人相遇於偶然，在冷風瑟瑟的晚秋裡為彼此點燃了生命中一絲希望的暖意。宛如安徒生童話故事《賣火柴的小女孩》，劃著的一根根火柴，雖然短暫的並不足於取暖，卻溫暖人心。

什麼是真、什麼是假？什麼是好、什麼是壞？什麼是現實、什麼是夢境？如果你曾在北方的晚秋時節感受過晨霧的灰白、陰雨的連綿、秋風的刺骨，你會更理解影片中那個濕冷的、亦幻亦真的世界。編劇和導演充分借用了這迷茫的感覺做爲電影《晚秋》的背景。知道你渴望愛與真情的溫暖，影片展示了什麼是真心愛人的關懷照顧——但卻也告訴你這可能是收費男人提供的滿意服務。

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知道你對寒冷和孤寂敏感，影片利用場景展示冰冷的迷茫世界。也許你對未來仍有美好的憧憬，故事呈現一個永恆的約定，但或也可能是這個男人的信口開河。一切美好的期望總夾帶著冰冷的絕望，讓你分不清什麼是臺上的戲劇對白，什麼是真實的內心獨白。在這茫茫人海中，淒冷世界，哪裡有真愛，哪裡有溫暖 ? 假如最後連母親也變成了一張薄薄的、冰冷的遺像，那這個愛得悲慘又無家可歸的年輕女人，一定是天下最不幸的女人。

一切美好的期望總夾帶著冰冷的絕望，讓你分不清什麼是臺上的戲劇對白，什麼是真實的內心獨白。（《晚秋》劇照）

最後，當你筋疲力盡的獨自一人坐在冷清的咖啡室，在這淒冷的晚秋裡，溫暖只來於手中的那杯茶。在等待、失望，心中悵然時， 一個聲音悄悄地告訴你 : 茫茫人海中，真愛只在靈魂深處！其實那才是人類内心最堅强的一面！

編劇和導演用他們對世界認識的結構性類比思維，把現實提升為藝術。影片出色的結構、節奏和內斂的對白，配合完美的演繹和攝影，是小品中的精品。韓國當今電影水準之高，的確令人刮目相看。

①原作《晚秋》攝於 1966 年，由韓國著名導演李晚熙執導，大洋電影公司出品、製作及發行。據稱 是導演李晚熙其中一部被譽為最高藝術成就的經典電影代表作，但原版摹本在送去當年柏林電影節時意外遺失，故沒有發行錄影帶及影碟。因此電影被多次翻拍，先有 1972 年日本第一次將此片重拍，名為《約束》，後在 1982 年，韓國第二次將此片重拍，由金洙容執導。2011 年韓國第三次將此片重拍，由金泰勇執導。

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《感悟電影的藝術人文—108部世界電影評論》（中和出版授權使用）

書名：感悟電影的藝術人文—108部世界電影評論 作者：何威

【本文獲「中和出版」授權轉載。】