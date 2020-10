Steven Yeun憑《Minari》獲報名角逐奧斯卡影帝　勢成韓國第一人

在美劇《行屍》(又名《陰屍路》The Walking Dead)中飾演Glenn而紅遍全球的36歲韓裔美國演員Steven Yeun,其演技繼續獲得肯定。據外媒指出,他很大機會憑電影《Minari》角逐奧斯卡最佳男主角,成為首位競逐奧斯卡影帝寶座的亞裔美國人。

36歲韓裔美國演員Steven Yeun在《陰屍路》飾演Glenn。(《陰屍路》劇照)

引述外國傳媒《Variety》報道,發行商A24確認提名《Minari》男主角Steven Yeun出戰奧斯卡2021最佳男主角,戲中女主角韓藝璃則會代表電影角逐最佳女主角,其他演員如Alan S. Kim、Will Patton及尹汝貞就會提名配角獎項。奧斯卡一直遭人詬病白人至上及男性主義,其他人種甚少獲得提名。如果最終Steven Yeun有幸入圍競逐奧斯卡2021最佳男主角並成功獲獎,他將成為首位獲得奧斯卡影帝寶座的亞裔美國人。

Glenn的角色獲不少觀眾喜愛。(《陰屍路》劇照)

在Steven Yeun締造歷史前,擁有蒙古血統的俄羅斯裔美國演員尤伯連納(Yul Brynner)憑1956年上映的《國王與我》(The King and I)奪得最佳男主角。在尤伯連納成為影帝26年後,印度裔英國男星賓京士利(Ben Kingsley)憑電影處女作《甘地傳》(Gandhi)一擊即中,成為第55屆奧斯卡影帝。之後他在2003年再憑電影《House of Sand and Fog》獲提名最佳男主角。

Steven Yeun憑《燒失樂園》都獲得不少提名及獎項。(《燒失樂園》劇照)

《Minari》由Lee Isaac Chung執導;Steven Yeun、韓藝璃及尹汝貞等主演。電影講述80年代懷著美國夢而移居美國的韓裔美國人Jacob Yi的真實故事。電影在今年年初在辛丹斯電影節首映,並獲得電影節的觀眾獎及評審團大獎。故不少電影評論家都認為,《Minari》將會是奧斯卡各大獎項的熱門之一。

其實去年的《上流寄生族》都創造了多項歷史,導演奉俊昊獲得奧斯卡最佳電影、最佳導演、最佳原創劇本及最佳國際電影等四項大獎,但電影卻沒有獲得任何演員獎項的提名。