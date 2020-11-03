盤點10部必睇台灣同志電影：刻在你心底的名字，誰先愛上他的…

2020年的同志大遊行在10月31日登場，喚起大眾對於LGBTQIA+的注意。台灣身為亞洲第一個同婚合法國家，不僅在法律上保護同志應有的權益，在電影上也拍出了許多同志的感情世界，近年更有許多叫好又叫座的同志台灣電影。

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近一年網友熱烈討論的十大台灣同志電影，藉由這些作品，看見無論異同的愛都一樣可貴。（點圖放大↓↓↓）

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相關圖輯：2020下半年三大必睇台灣電影！柯震東半裸肉搏林柏宏冰塊肌（點圖放大▼▼▼）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年10月29日至2020年10月27日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣同志電影』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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