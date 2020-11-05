小露寶｜全新電影版片長23分鐘　小露寶慘變氣炸鍋？

經典搞笑特撮劇《小露寶》是不少8、90後的童年回憶，全新電影《加油令和！！小露寶：中華料理鬥一番》故事讓大家再次看到可愛的小露寶和小賓女，電影的時代背景轉了做令和年代，相信能帶給大家很大的新鮮感。

3代目小露寶的水桶身型，線條比以往兩代銳利一點，頭頂上的雷達、腳部的顏色都有轉變，紅心標誌都立體了！（網上圖片）

電影《加油令和！！小露寶：中華料理鬥一番》講述在令和年代的某天，從機械人學校來的機械人「小露寶」，竟打破了中華料理店「全中華」的天花板來到眾人面前，並以店員身份幫忙。當小露寶與廣志一起送外賣給龍捲風婆婆的時候，過於得意忘形地搖晃外賣箱，因而打翻了擔擔麵的湯汁。

這碗無湯的擔擔麵竟牽連出全球性的騷動，甚至連小露寶心儀的小賓女也被捲入其中，如果要嬴得小賓女的芳心，就也以拿到100分奪取紅心標誌為目標。

《小露寶》跟《幪面超人》同為石之森章太郎作品，主題曲當年在香港唱到街知巷聞。（《加油令和！！小露寶：中華料理鬥一番》海報）

小露寶係8、90後童年回憶



《小露寶》跟《幪面超人》同為石之森章太郎作品，主題曲在香港唱到街知巷聞，1974年製作的電視劇集大受歡迎，當時麗的電視有都有播放，主角小露寶、小賓女、小吱喳、小百威、小百、鋼鐵老師都很受到粉絲喜愛。

99年曾經重拍一次，第二版作品大台亦有播，作品在香港人氣甚高，小露寶「ロボコン」（Robokon）絕對是不少90後的童年回憶，當時由加藤夏希取代成第二代小賓女。

回顧小露寶的新舊造型：

新作只有23分鐘 院線調低票價



繼1999年的第二版《小露寶》後相隔二十年，今次再推出電影版《加油令和！！小露寶：中華料理鬥一番》就由導演石田秀範執導，由土屋希乃、齋藤千和、江原正士、鈴村健一、小浦一優、屋鋪琥三郎等演員演出，特別之處是片長只有23分鐘，有院線都相繼調低票價，最平由38元至60元不等。

全新的小露寶外型大致都保留了頭兩代的特色，招牌的紅色蛋形身材仲keep到，頭頂上的雷達、腳部的顏色、紅心標誌就有調整。（《加油令和！！小露寶：中華料理鬥一番》劇照）

網民：新造型似氣炸鍋

早前作品推出後，全新的小露寶的外型隨即引起粉絲討論，有網民笑指小露寶不及以前可愛，「小露寶變咗隻氣炸鍋咁」，但都有粉絲覺得可以再見到小露寶，回憶湧現很滿足。

其實《加油令和！！小露寶：中華料理鬥一番》的小露寶外型大致都保留了頭兩代的特色，招牌的紅色蛋形身材仲keep到，頭頂上的雷達、腳部的顏色、紅心標誌就有調整。2020年全新的小露寶身型依舊，但手腳會比以前靈活，連動力來源都會由電油變為太陽能，有可以探測方圓十公里內物件的功能，相當與時並轉，硬件直情升晒級。

令和版小賓女同以前版本有咩唔同？



小賓女的改變就更大，頭兩代由島田歌穗及加藤夏希分別飾演昭和、平成版的小賓女。全新的令和版本就由11歲童星土屋希乃飾演，髮色變得勁搶眼，由金髮變成粉紅色短髮look，穿芭蕾舞衫變成護士裝扮，造型多了些少太空的感覺，可愛笑容相當甜美。