68歲李修賢復出再執導演筒　向來獨具慧眼發掘周星馳同另一影帝

現年68歲的李修賢，擅於製作警匪片，70年代活躍於電影圈，後來演而優則導，拍攝過不少電影。最近有報道指李修賢復出做導演拍戲，其實李修賢一直以來獨具慧眼，除了是周星馳的伯樂，也發掘過多位紅星，相當有眼光。

李修賢演警察入型入格。（影片截圖）

李修賢1970年加入邵氏電影公司，憑着好動及敏捷的身手，當時獲大導演張徹賞識，欽點他成為其作品中的男主角，70年代經常在電影中亮相，通常都是在武俠電影中以武打形象出現，但一般都不是演主角。

入行約七年左右他開始學習導演、剪接、配音等幕後的工作，曾開辦獨立製片人公司，期間作過多方面的嘗試，最後以警匪片作為定位。

李修賢多年拍過不少警匪片。（微博圖片）

李修賢復出再執導演筒



最近有報道指李修賢復出再做導演，被影到他在鬧市開工，在市區一邊抽着雪茄，一邊傾電話，坐在導演椅上交帶同事工作。久未公開露面的他，發福不少，不過就未有太多市民發現認得他，據知李修賢今次拍的電影叫《極速一秒》。

李修賢是星爺伯樂 最終反面收場



李修賢7、80年代都活躍於電影圈，後來演而優則導，1984年憑着一部以香港警察的生活為藍本，自編自導自演的《公僕》，贏得第4屆香港電影金像獎影帝及第二十一屆金馬獎最佳男主角，自此之後李修賢的警探形象亦逐漸定格下來。

李修賢更一向獨具慧眼，他是星爺的伯樂，同時也提攜過不少後輩。最為人熟悉的就是他睇中周星馳演出首部電影《霹靂先鋒》。這部片可說是周星馳演藝生涯中的轉捩點，李修賢當時是電影的監製，星爺本來還是一位跑龍套的小演員，結果他憑作品獲第25屆台灣金馬獎最佳男配角，電視台都對他刮目相看。

李修賢一向都獨具慧眼，他是星爺的伯樂，同時也提攜過不少後輩。（微博圖片）

獨具慧眼 發掘多位演員

李修賢是周星馳的伯樂，但據講二人最後反目收場，李修賢更曾經公開指批評周星馳忘恩負義，但同時也有人為星爺抱不平，覺得李修賢在周星馳走紅之後，他給的片酬不符合星爺當時身價。

除了星爺，李修賢更發掘了另一位演員張家輝，張家輝當年透過一位副導演的舊同學介紹下，加入李修賢的萬能影業公司做幕後工作。

周星馳拍首部電影《霹靂先鋒》，更獲頒第二十五屆金馬獎最佳男配角。(電影截圖)

張家輝在李修賢的公司由場記做起，李修賢特別欣賞張家輝，又知道他以前做過警察，於是在1989年睇中他拍攝第一部電影《壯志雄心》，在片中飾演少警學校的學員，隨之開始了他的演員生涯，正式出道。之後張家輝與李修賢更合作了《風雨同路》、《雷霆掃穴》、《化骨龍與千年蟲》。

張家輝在演藝路上最終挨出頭來，絕對要多得李修賢當年給他機會，二人關係良好。李修賢提攜的另一位演員就要數「大傻」成奎安，成為後來深入大家民心的影壇惡人。

其後發現他有由B型肝炎誘發的原發性肝癌，最終在2009年8月27日晚上11時45分在浸會醫院去世，享年54歲。（《壯志雄心》片段截圖）

成奎安13歲就輟學，曾經做過邵氏電影廠的攝影組員工、臨時演員，之後混入過黑社會曾經入獄，出獄後回到邵氏電影廠，做龍虎武師。李修賢後來發掘成奎安拍電影，憑高大的身型，他經常在電影飾演江湖大佬一類的惡人角色，例如在1987年的電影《監獄風雲》裡飾演「大傻」一角，自此他有了「大傻」的稱呼。成奎安與黃光亮、李兆基和何家駒更被封為「香港影圈四大惡人」，兇神惡煞的形象令人深刻。