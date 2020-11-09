首部用ZOOM拍攝恐怖片《HOST》　「爛蕃茄」獲100%好評

受新冠肺炎疫情影響，今年很多人留在家工作，視訊通訊軟體「ZOOM」成為大家經常使用的工作聯繫方式，想不到這個軟體竟然成為一部電影的拍攝工具！

導演因一次開ZOOM整蠱朋友，造就電影《HOST》的誕生。（電影截圖）

恐怖片《HOST》全程以「ZOOM」拍攝，據導演Rob Savage透露，創作靈感來自一次惡作劇，有日他召集一群朋友視訊聊天，期間扮作聽見閣樓出現怪聲，他帶著電腦上去看個究竟，卻遭不明生物襲擊。令他倒地受傷，朋友透過ZOOM全程直擊，以為他生死未卜而嚇個半死，後來方知是一場大整蠱。事後Rob Savage將片後上傳至YouTube，點擊率高達700萬次，啟發了他用ZOOM拍電影。

《HOST》故事講述在新冠肺炎疫情下，人與人之間的交流大幅減少，女主角Haley與幾位好友決定每周視訊維繫感情，有一次她邀請了靈媒加入視訊，成功地為大家與靈界接軌，但當斷線後，氣氛瞬間變得詭異，她們亦逐一感受到惡靈正身處在自己的房間內，事情一發不可收拾。

《HOST》在「爛蕃茄」獲得100%好評。（網上截圖）

導演表示用ZOOM絕不簡單，事關要由每一位演員負責打光、掌鏡及化妝等職務，同時要兼顧恐怖效果：「燈光師、特效師、攝影師和我都是透過視訊告訴演員如何完成伶每一項工作，對所有人來說都是第一次，很特別，也很辛苦，大家都盡最大的努力催生這部電影，也很高興成果能夠獲得觀眾的喜愛與肯定。」《HOST》早前上映後大獲好評，在影評網「爛蕃茄」（Rotten Tomatoes）上獲得100%好評。