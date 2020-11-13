【鬼滅之刃．評】炎柱：任何人都不會死去！堅持全因這份「初心」

少年王道漫畫之所以熱血，皆以灌注在主角內心裡那一種即使對抗無可抵阻的可怕強勢，也毫不畏懼，願意一步步燃燒自己生命也得戰勝，《鬼滅之刃》漫畫早就行之有年，輪轉至今讓我們一窺炭治郎、善逸以及伊之助等人的故事，他們面對越來越多的危機，好想沉浸在過往的美夢裡，但仍決定勇往直前，在修行中成長。

取自於漫畫的原始篇章《無限列車》，擅長運用噩夢操控當作武器的「魘夢」，作為初步強敵，並不算戰鬥高手，但擅長用計，在動畫電影中活靈活現展示了火車上的多支觸手，又積極攻擊無辜路人轉移焦點，不過與「魘夢」的對打倒不算是動畫電影的重點，而是對於四個主角的回憶追溯。尤其是煉獄杏壽郎。

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動畫電影版巧妙運用煉獄杏壽郎的正義執念，更直率連結了杏壽郎熱衷於照顧別人，多半是因為從小對於媽媽、弟弟的照顧，即使他始終無法獲得父親的認可，仍然不懂得何謂放棄，持續燃燒自己的熱情，繼續往強者邁進。

強者會有盡頭，伴隨而來的會是身體的衰老，然則杏壽郎卻願意以肉身去對抗永不衰敗的上弦之鬼「猗窩座」，雙方的對決完全承襲於動畫版的炫目神迷，火焰與鬼風的特效，輔以精采的音效設計，都讓《無限列車篇》呈現出令人目瞪口呆的精彩動畫，尤其是電影能精準呈現杏壽郎的起始與結尾，更是迷人。

杏壽郎較偏於配角，卻在電影裡的存在感極強，靠著信念去維繫住自己的每一場戰鬥，與魘夢的對決中，他多半擔任導師，想要帶領著炭治郎一行人成長，見識他們打敗魘夢這位強勁的對手，自己只當作輔助，而在他所陷入的夢境裡，我們也窺得杏壽郎的美夢，他的家人是他的美夢，他想念他離世的母親，他想念他認真上進的弟弟，他想念對消極的父親，這一切構成了他，他也有徬徨，但所幸能倚靠著極大的正義感，讓自己成為他人能夠倚賴的柱。

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生來就擁有更多才能的人，必須將他的力量用在世間、用在他人身上。用天賜的力量傷害他人、或是中飽私囊，是不可原諒的行為。 「炎柱」杏壽郎

杏壽郎對於家庭所賦予的使命，讓這位年紀輕輕，尚有大可為未來的鬼殺隊「炎柱」，願意犧牲自己保護所有人，他當然知道自己絕非「猗窩座」的對手，但也要竭盡全力只為求得絲毫的轉機，讓所有人都能生還，「我會履行我的職責！在場的任何人都不會死去」，即使他知道自己會失敗，也不害怕，所以也能換得炭治郎等主角群一句「杏壽郎沒有輸」，是啊，他沒有輸，他換得了所有人的勝利。

這或許就是少年漫畫多年以來，始終能打入人心的原因吧，動漫外的我們一直還遇到很多困難，但看著那些傷痕累累的主角們繼續努力，自己也就更有了勇氣。

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