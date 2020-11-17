監幽｜高橋聖子電影處女作　走驚悚情慾路向慘遭活屍侵犯

擁有超高人氣，被稱為「AV救世主」的高橋聖子，拍攝她的首部主演電影《監幽》，驚悚情慾的故事，情節亦似乎相當出位。在最新預告中已提出一個問題「到底慘遭活屍侵犯的女子，體驗到的究竟是恐怖還是快樂呢？」非常引人入勝。

高橋聖子被譽為「AV救世主」，今次拍首部電影有很大挑戰。（Twitter圖片）

現年27歲的高橋聖子本來是一名寫真偶像，後來她因為捲入援交醜聞而退出娛樂圈，直至2016年投身AV界，非常受歡迎。據日本多媒體電子商務網站DMM統計，在2017年AV年度銷售排行榜第一位就是由高橋聖子奪得，超高人氣使她被譽為「AV救世主」。

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高橋聖子主演首部日本電影《監幽》，由導演千葉誠治執導，講述她美紀（高橋聖子 飾）為了替重病父親治病，美紀不但花光積蓄更四處問人借錢。

為了償還龐大的債務，她去到一個廢墟拍攝影片，內容與強暴有關是一個新興宗教為了吸引更多信眾所企劃的影片。

高橋聖子主演首部日本電影《監幽》，由導演千葉誠治執導，講述她美紀（高橋聖子 飾）為了替重病父親治病，美紀不但花光積蓄更四處問人借錢。（《監幽》劇照）

拍攝期間美紀受到粗暴對待，陷入恍神狀態，同時現場的工作人員竟陸續慘遭不明人士殺害。原來這個廢墟實際是個惡靈巢穴，當美紀恢復意識後，發現自己竟被惡靈綁在輪椅上，後來甚至遭受活屍大軍輪住侵襲。

現實中的高橋聖子平日極少看恐怖片，所以這次拍攝新戲是很大的挑戰，今次新戲在日本茨城縣的一座廢墟實景拍攝，「收到邀約時，感到十分不安，但看了拍攝後的成品後，因為有加上毛骨悚然的配樂，就覺得更可怕了！」

高橋聖子平日極少看恐怖片，她坦初時知道要拍這部驚悚情慾片相當不安。（劇照）

《監幽》融合驚悚與情慾題材，高橋聖子表示，「我很喜歡戲中她胸口的傷，很想讓大家看看我陷入恐懼和快感情緒時的表情。」平時不敢看恐怖片的她，拍攝時也忍不住尖叫，她更坦言活屍令她感到很害怕，「如果要被侵犯的話，果然還是活人比較好呢！」