殭屍｜麥浚龍自爆首次執導過份執迷　「花一個月令錢小豪崩潰」

麥浚龍（Juno）首部執導電影《殭屍》（2013），跟大家重溫久違的港產片經典，請來元祖級代表錢小豪、陳友、鍾發等主演，將題材重新演繹。 最近Juno在《24/7TALK》節目上就分享，當時他邀請錢小豪演出一個過氣、落魄的電影明星，小豪為了配合角色，營造這股頹氣，過程更是非一般的煎熬。

曾經一度拒拍殭屍題材的錢小豪，三十年後接拍了麥浚龍執導的《殭屍》（2013），再演靈幻題材。他表示JUNO那套已不是新瓶舊酒，將香港人那種抑壓、包袱、沉重放入去。（網上圖片）

Juno在2011年投資約1,200萬開拍《殭屍》，集編、導於一身，電影最後在香港大收1,700多萬票房，口碑不錯。

電影以錢小豪的半自傳形式創作，故事講他是昔日電影明星，但際遇不順，成為被遺忘的過氣演員，更要入住舊公屋度餘生。而其實他根本沒有心情入住或重新適應，他只想在屋內上吊自行來個了斷。將現實跟電影接軌，是讓人看得疑幻似真的設定。

錢小豪曾陷入事業低潮，正正跟戲中角色一致。(《殭屍》劇照)

當時Juno很執迷 有些位更去到折磨的地步



電影成功將港產片其中一樣經典，殭屍題材重新演繹，Juno最近作客組合廿四味主持的網上清談節目《24/7TALK》節目上就透露，他與小豪是在《復仇者之死》認識的，他坦言因為《殭屍》是他首次做導演的戲，「有些位我是執迷到，去到有折磨（torture）的成分，之後可能都未必會這樣做。」

Juno最近作客組合廿四味主持的網上清談節目《24/7TALK》節目上就透露，《殭屍》是他首次做導演的戲，當時他有些位是很執迷的，也有情況是非常折磨自己及別人。（影片截圖）

用一個月時間令錢小豪崩潰



Juno表示拍攝時有折磨自己，也有折磨演員的事情，「我寫的時候，想寫一個末落的演員，找錢小豪演。我跟他說我有個這樣的角色，想你演一個半真半假的錢小豪，但是你要很失落的，很消沉的。但其實他是一個很健康的人，踩單車，個性很開心的。」

每兩小時打一次電話



Juno表示他當時就覺得，無論是靠化妝、入戲定演技都做不到那種失落的，加上因為香港拍戲前期準備很短，「我當時就問醫生，周圍找醫生問，『怎樣可以一個月之內令到一個人崩潰（break down）？』」

Juno表示他當時就覺得，小豪的角色無論是靠化妝、入戲定演技都做不到那種失落的。（影片截圖）

影響睡眠質素仲要控制飲食 過程勁煎熬



Juno前後問了四位醫生，傾談過後醫生就指，人最基本的睡眠是四小時，你打破這四個鐘頭，他便可以立即崩潰。

結果Juno就跟小豪商量，「真的想這樣做，當然要你先同意啦，我的計劃就是在這一個月內，由今日開始去到拍那一天，我每兩小時就打電話給你一次。你要聽電話的，你不可以聽完就收線，你每次都要起碼要講15分鐘，醒一醒。導演，還有幾個人，夜晚就輪住打電話給他。最可怕的是，晚上十時後至凌晨四時就我打電話的。因為很可能會罵人的，你要打破一個人，小豪又好好，他同意就這樣試試，他都未試過。」

Juno表示這個過程是相當煎熬，加上小豪只可以食菜、飲齋啡、喝水，戲中的造型頹廢又疲累，原來全都不是靠化妝的。