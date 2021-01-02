盤點《刻在》網民關注的三大熱話　小金城武陳昊森情慾戲竟非焦點

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台灣電影《刻在你心底的名字》以台灣解嚴時代為背景，講述了一段男男的同志虐戀。導演柳廣輝細膩地描繪了兩位男主角的感情，該電影更一舉入圍了五項金馬獎獎項，並奪得最佳攝影及最佳原創電影歌曲兩獎。

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電影在台灣上映不到一個禮拜就成為《DailyView網路溫度計》華語片口碑排行榜的聲量冠軍，近日在Netflix上架更引起不少香港網民熱議。今天就整理了三個網友討論的電影看點，帶你一起來了解這部電影。

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《刻在你心底的名字》的總花費高達7千萬台幣，是台灣歷史上斥資最高的同志電影。導演柳廣輝說，他認為這並不是一部「腐劇」，而是表達了真情實感的電影，希望大家能學習「活在當下」，坦然地面對自己，活得坦蕩蕩。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】

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