盤點N個電影特效化妝易容級角色！1902年《月球旅行記》係始祖？

一部電影之所以能成功，仰賴的是一整個創作團隊的合作與分工，而角色要能符合劇情設定、說服觀眾，不只需要演員演技，妝髮、衣著與造型更是一大因素，這時「特效化妝」技術就顯得格外重要。 文： Amber Chan, Adam Lin／GQ Taiwan

提到「特效化妝」，許多人腦中浮現的可能是在人臉上化妝、塗塗抹抹的動作，事實上這個的名詞涵蓋範圍更廣，只要是改變人的形體，例如加東西在人的身上，包括特效化妝前製時雕塑、翻模的過程和特殊道具，都屬於特效化妝的範疇。

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特效化妝的起源可以追溯到 1902 年由 Georges Méliès 執導的法國冒險短片《月球旅行記Le Voyage dans la Lune》，這部電影在電影美術史上具有重大意義，因為它可以說是第一部真正使用「特效」的科幻電影，其中知名的「月球人臉」正是藉由化妝和面具所打造。

將 Georges Méliès 的手稿 (左) 和電影成品 (右) 對比可以發現，以 100 多年前的技術來說已經相當精緻。（GQ Taiwan授權使用）

早期極具指標性的特效化妝師之一是荷里活的Jack Pierce， 他曾經打造《科學怪人Frankenstein》、《狼人The Wolf Man》等等電影角色的妝容 ; 近代電影美術界特效化妝的巨擘則包括曾打造《猿人襲地球Planet of the Apes》中的人猿的奧斯卡終身成就獎得主 John Chambers、《未來戰士The Terminator》電影系列的 Stan Winston、以及《怪形The Thing》的Rob Bottin 等，他們的作品都為荷里活純熟的特效化妝技術打下深厚的基礎。

按圖睇睇兩代荷里活著名特效化妝師的作品▼

隨著 CGI 電腦 3D 特效技術日趨成熟，許多人擔心特殊化妝這項專業將會逐漸被 CGI 取代。電腦技術的確有能力讓更多不可能在現實生活中實現的效果都像是魔法般在大螢幕中上演，但每部電影的製作根據角色和成本有不同的考量。舉例來說，漫威的嘉魔娜（Gamora）或是毀滅者達拉斯（Drax the Destroyer）的造型或許能被 CGI 技術完美複製，但就成本和時間考量，直接雇用特效化妝師便會是比較明智的選擇。另外，若是能直接「變身」成為角色的樣貌，也能幫助演員更入戲、演出時更具說服力。

近年來，荷里活的電影角色多半是同時使用電腦 3D 技術與特殊化妝，並依據角色設定與畫面需求調整兩者比例，最後讓我們來看看有哪些電影明星，在經過這兩樣技術的打造下，完全變成了另一個世界的人！

《哈利波特》的佛地魔、《變種特攻》的妖后……不少經典角色憑著出色的特效妝容讓影迷印象深刻！（按圖了解）▼

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：瘦子變胖子、大叔變大媽！特效化妝能有多厲害？盤點曾經為戲「變身」的好萊塢電影明星！】