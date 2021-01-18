「洞大人」是什麼意思？吳肇軒同志片幫好兄弟破處　性愛暗藏隱喻

他知道好兄弟需要破處，破處，就是「洞大人」，所以他幫好兄弟找了大姊來給他破處，而他根本不想破處，只是因為好兄弟恐嚇他，如果沒有在18歲那年破處，他的元陽就射不掉，而元陽射不掉，小弟弟就會終身站不起來，而她在直播上看到胡鬧嬉笑的兩人，陰錯陽差之下被迫加入兩人的「破處」之旅。

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作為一部非比尋常的公路電影，《破處》在嬉鬧的表皮下，談論的是成年人的黑暗世界，這種黑暗世界是將青年童真吞噬掉的黑暗，不能接受被這黑暗吞噬掉的人，就會被這個世界給淘汰，所以作為成年人，開著小休旅車擺攤的胖女孩不斷的在為了這種童真被吞噬掉所哀傷，她打扮得像個少女，內心缺渴望童真，而這個童真是作為直播的兩人所散發出來的東西，也是她所失去的東西，這種東西是一旦成年之後就不會再有的東西，那種兩小無猜，那種坦誠以對，處處閃耀著他們有而成年之後就不會再有的東西。

你以為成年之後會有什麼好事發生嗎？

於是，名曰：「破處」，實為捨棄童真，進入死水一般不會有好事發生的成人世界。

本片具有一種這時代少見的含蓄，這個含蓄是甚麼?就是對於同性戀情的含蓄，這樣的含蓄表現在片中這兩個好兄弟阿烈與神器上，片中有許多他們坦誠相對的橋段，你會不自覺得去想，這樣一部談論處男破處的電影居然女色這麼少，男色這麼多，唯一的女色戲份只放在開頭，剩下的就是胖女孩和一具熟女女屍。

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這具熟女女屍本來還活跳跳的騎在神器之上，卻因為阿烈帶來的毒品還有神器的神器在興奮中暴斃而死，這是本片災難的開端，這個災難之所以成立，並非如阿烈吐嘈神器的「你的洨」有毒，而是因為這是一個違反「破處」（我們如何理解片中的「破處」？那不只是初次的性行為，在片中更多的含義在於人生階段的推進與視域的改變，是看見所謂「真實」的過程）意義的行為，這個意外的災難是因為「真實」在其中被蒙蔽了，一個錯誤的插入足以致命，這完全是象徵意義上而言的，而其意義要到電影半部才闡明的，這也是這部片比較吃虧的地方，它的情感與表面談性的輕狂不同，而是含蓄壓抑的。

這是一個同性戀對異性戀的錯誤插入。（如同異性戀插入同性戀一樣的錯誤）

從這樣的觀點來看待，你就能夠理解，其實片中發生的事情很簡單，就是作為同性戀阿烈嫉妒神器與女朋友的感情讓他被冷落，而這樣的冷落讓他二次感受到父親被陌生女人奪走的感覺，因此為了要奪回父親／兄弟，他寧願帶兄弟去破處，並藉由見證的方式參與這一場性愛，這樣的狀況差不多就像《觸不到的她》（Her）或是《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）的間接性愛一樣，基於某些理由他無法親自跟神器發生關係，或許是害怕神器知道他內心真實感覺後逃離他。

但是你說阿烈不是很喜歡開口閉口就是漂亮小姐姐，開口閉口就是性嗎？他不是還在手上弄了陰莖的塗鴉嗎？但你要注意的是他做出這些聲明的時候，恰好都是他的好兄弟神器在旁邊，也就是說那些話語其實都是煙霧彈。

片中有兩個沒有提及但可能存在的謊言，那就是阿烈與胖女孩的童真，從神器與熟女的互動看來，他的童真是可以確信存在的，然而阿烈或許其實也是一個處男，而胖女孩可能則並非處女，相反地她只是覬覦阿烈的童真，這從後面她的手機被發現密碼是阿烈生日可以得知，而她不是處女對於她的設定「知曉成人世界的黑暗」這件事特別重要，因為本片的「破處事件」不只一件，一件是在前的神器的破處事件，另一件就是阿烈的破處事件，而在這兩個事件後，關於他們兩個性格的真實都不斷的被揭露，比如神器的懦弱（請注意在商店那場戲，雖然神器和阿烈都很怕被警察抓到，但第一個跑回車旁的卻是阿烈，而神器則龜縮在店裡。）或者神器對阿烈的感情，這些秘密都隨著不時插入的閃回讓我們看到兩人親密的過往，那是能夠胴體交疊的親密，而在那些閃回畫面裡，沒有出現的，就是神器的女朋友。

那種種碎片似的回憶空間，是排除掉異性的。而其實阿烈對神器的情感早就潛藏在片中引用的歌曲〈魚〉裡頭：

而我是一隻魚，而我不能夠喜歡你，就讓我游來游去，然後把你忘記。 怕胖團 - 〈魚〉

這就是阿烈心中一直沒有辦法向神器吐露的情感，而或許神器也早就意會到這點，甚至他自己對阿烈可能也有些感情，否則難以解釋為何他要因為阿烈與胖女孩車震而生氣，甚至不惜為了這件事與他大打出手，他所說的表面上的理由「因為阿烈基於利用跟胖女孩車震讓他無法接受」是不可採信的，因為很明顯的這一路上兩人都利用了胖女孩來幫他們棄屍，如何到現在才讓他對阿烈生氣，而不對自己生氣？沒有任何證據顯示若阿烈拒絕胖女孩的求歡胖女孩會拋棄他們。

阿烈對神器的情感早就潛藏在片中引用的歌曲〈魚〉裡頭。（《破處》劇照）

歌曲《魚》與阿烈溺死在水中的結局兩相對照，如果說對真實的逃避（即神器與阿烈共謀的神器破處事件）導致了厄運的開始，而對真實的擁抱則終結了這樣的厄運，唯有死亡能夠超越「性」保住一個人心靈上而非身體上的童真，而相反地神器則與阿烈走向相反道路，他不但選擇回去，還背叛了朋友，報警抓要去棄屍的阿烈與胖女孩，同時逃避自己對阿烈的感情，中間有插入一個女友看著他座椅的鏡頭，可以料想到的是，神器會彷若無事的回到學校，回到女友身邊，這是他所做的選擇，於是，處男的「不成熟」含意從肉體經驗上的匱乏，變成了心智經驗上的匱乏，

於是肉體上破不破處已經在約莫接近中段時被情節成心智上破不破處的問題。

胖女孩在片中也是一個很有趣的人物，作為主角群唯一的活人女性，作為一個小地攤商的她，所販賣的是那些花花綠綠，五顏六色的衣裳，還有一些小玩具，而當她發現她所喜愛的這兩個小夥子搞出大事（即意外弄死熟女）她迅速的從天真的粉絲變回自己日常面對殘酷世界的成熟姿態，她曾嘗試過自殺，最後卻放棄了，她覬覦著阿烈，卻在最後意外的因為求生本能而無意識的踢了阿烈一腳，導致他莫名其妙的溺斃，這個不介意她的外表（請別告訴我本片選胖女孩沒有這樣的意涵，事實上本片這樣的選擇就是為了排除這段旅程三角戀的可能，否則何以不讓神器女友一同旅行？而是要以一個被片中角色外表羞辱的胖女孩來加入旅程？）而與他做愛，也強化了阿烈的悲劇性

於是我們知道，這其實不是阿烈與神器的故事，而是阿烈的故事，儘管表面上破處的是神器，但阿烈才是主角（同時也是另一個破處的人）

神器會彷若無事的回到學校，回到女友身邊，這是他所做的選擇。（《破處》劇照）

當我們仔細細想阿烈隨手攜帶的毒品意外參與熟女萬德福之死，以及他要拍她的屍態，並寄去給她孩子，而被胖女孩責罵「不成熟」時，則恰好是胖女孩無法理解他這麼做的原因之體現，胖女孩的責罵以社會眼光來看當然是有理，然而阿烈之所以這樣做也有這樣的道理，因為他就是缺乏一張母親的臉，同時也渴望那個孩子能夠藉由相片記得母親「漂亮的樣子」，而從他與神器促成這位母親的死我們也可以看到其中的悲劇性，那是他離開香港失去母親的第二次再現，對神器而言，這個女人不過是一個同性戀對接出錯的異性而已，然而對阿烈而言卻是一個母親再次死去在他的面前，於是我們也可以看出在這整個故事裡其實阿烈的重要性遠大於神器，這是一個單戀的悲劇故事，有別於當代許多就算沒有修成正果，也能留下美好回憶的異性或同性愛情電影，《破處》的結局說的卻是你投入的真摯感情可能會沈入水底，並且在對方心中留不下任何痕跡，而你的死甚至無法對此有任何幫助，人們彷彿從出生到死亡都各自在一口棺材內一樣，無論外頭傳來任何聲響，或者我們使勁全力的將自己與對方暴露在鏡頭，在公眾面前，我們都將孤獨的死去，或者軟弱的活著，這個軟弱來自我們不願去正視自己的內在本質與社會的衝突，因為一旦我們去正視，得到的便是痛苦，而大多數的人都喜歡逃避痛苦。

總而言之《破處》是一部象徵意涵大於情節意義的公路電影，這使得本片需要觀眾更有耐心的參與解讀與突破表像深掘這部電影，不幸的是，在這個時代，若表象本身不夠吸引人，那麼表象之下的深層內涵也不會被人看上一眼，而這並非全是觀眾的責任。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Lizard，原文：用直男破處包裝的深櫃戀曲《破處》】