迪麗熱巴輸周冬雨九條街排尾二？　內地十大90後小花從影實力比拼

撰文： 時光網 最後更新日期： 2021-02-02 13:30

因為和前男友張恒因代孕、孩子撫養一事矛盾公開化，今年將滿30歲的鄭爽演藝生涯岌岌可危，此時距離她被《南都娛樂週刊》選為「90後四小花旦」剛過去4年。人生天地之間，如白駒過隙，和鄭爽同齡的90後女星們，已進入或即將進入30而立的年紀。 從機遇角度看，90後女星們現在迎來職業生涯的黃金階段，出道多年的實踐讓演技得到了鍛煉，年輕人的外形又能讓她們從高中女生演到城市白領。從危機角度來看，姚晨、海清們擔心過的中年女演員的生存窘境其實也不遠，接下來這黃金十年，試錯的機會將越來越少。 時光網從1990到1999年出生的華語女星中挑選出10位，從表演獎項、電影作品票房、商業代言等多個角度評判，選出華語90後女星TOP10。

*演員的本職工作是表演，拿出讓人印象深刻的角色是她們的終極奮鬥目標，榜單排名對表演實力和角色魅力較為看重。

*時光網聚焦電影，此次評選電視劇和綜藝等非大銀幕作品並未計算在內。

10. 李沁

+ 4 + 4 + 4

出生日期：1990-09-27 代表作品：《溫暖的抱抱》 待映作品：《中國醫生》《閉嘴！愛吧》 最高票房作品：《中國機長》（29.12億） 最低票房作品：《飲食男女-好遠又好近》（450萬） 累積票房：62.56億 所獲榮譽：第34屆大眾電影百花獎最佳女主角（提名） 演技實力：★★★ 市場影響力：★★★★

說起李沁這位女演員，昆曲演員出身的她，最喜歡展現自己「和其他那些妖豔賤貨們不一樣」的清冷大青衣形象。早年被李少紅導演看中後，李沁出演了新的劇版《紅樓夢》，跟87版《紅樓夢》比真是有點「蝦人」，李沁在新版劇中頂著「銅錢頭」的形象出演了少年薛寶釵。

之後的她一直半火不火，除了在《建黨偉業》裡面飾演了楊開慧，下一部能被人真正記住的，還是改編自文學作品的年代劇——《白鹿原》，苦情、坎坷、梨花帶雨的田小娥非常適合李沁。

時間快進到2019年，她參演的電影《中國機長》狂收29億，和袁泉、張天愛等人一起出演空姐。她擔任女主角的《慶餘年》雖然是劇，也囊括了張若昀、陳道明、吳剛這樣的中年與青年戲骨們。

李沁主演的《溫暖的抱抱》最近也破了8億，這個片兒再次證明她是真的不會演戲的同時，也再一次從全方面展示了她幾乎無死角的可愛與美貌。接下來的她，還要與《中國機長》的原班人馬一起，共同出演《中國醫生》，在張涵予、袁泉與朱亞文的襯托下，希望她在片中看上去更美貌、也更可愛。

9. 迪麗熱巴

+ 6 + 6 + 6

出生日期：1992-06-03 代表作品：《解憂雜貨店》《21克拉》 待映作品：《日月》 最高票房作品：《解憂雜貨店》（2.23億） 最低票房作品：《21克拉》（ 1.10億） 累積票房：6.17億 演技實力：★★★ 市場影響力：★★★★☆

即使在女明星中，迪麗熱巴也是顏值上的佼佼者。出色的外形讓迪麗熱巴很容易就在娛樂圈大紅大紫了，但細分到電影圈，光有演技還遠遠不夠。在電影方面，迪麗熱巴的野心並不大。滿打滿算，出演過的戲份比較多的電影也就三部：《傲嬌與偏見》《21克拉》和《解憂雜貨店》，票房全部破億了。

其中在《解憂雜貨店》中迪麗熱巴只是主演之一，《傲嬌與偏見》和《21克拉》則是典型的大女主電影，是迪麗熱巴本人的表現和號召力幫助兩部電影拿到了還不錯的成績。

+ 2 + 2 + 2

每個演員都有自己適合的角色類型，這種類型大多與演員本身的形象氣質比較接近。都市愛情輕喜劇中所謂的「追夢女孩」也許就是迪麗熱巴比較適合的角色類型，她可以相對輕鬆的駕馭。《傲嬌與偏見》與《21克拉》的成功也有這方面的因素在。

在目前的市場環境中，這種「小妞電影」是比較適合年輕小花們一展風采的舞臺。如果迪麗熱巴能多選擇一些為自己量身打造的中小成本「小妞電影」，在電影領域還是可以找到自己的立足之地的。不過作為一位正當紅的女明星，綜藝、劇集、代言等活動恐怕已經占滿了熱巴的時間表，電影近期應該不是她事業上的首選。

8. 楊紫

+ 6 + 6 + 6

出生日期：1992-11-06 代表作品：《烈火英雄》 最高票房作品：《我和我的家鄉》（28.30億） 最低票房作品：《時間都去哪了》（27萬） 累積票房：49.43億 所獲榮譽：第35屆大眾電影百花獎最佳女配角（提名） 演技實力：★★★ 市場影響力：★★★★☆

楊紫是童星出身，很長一段時間都沒有擺脫《家有兒女》中小雪的形象。之後形象的轉變也主要集中在電視劇領域，《歡樂頌》系列、《親愛的、熱愛的》等劇都幫助楊紫積攢了不少人氣。

在電影領域，楊紫目前積累的作品並不多，《烈火英雄》《我和我的家鄉》中戲份很少，《沉默的證人》等影片本身也沒有引起大的反響。從楊紫的電視劇作品可以看出，她本人還是適合出演一些天真爛漫，甚至略帶「憨傻」的鄰家女孩類型的角色。如果這種形象能延續到電影作品中，也許會有不錯的效果。

+ 2 + 2 + 2

女演員最容易被挑剔顏值，甚至《家有兒女》中飾演楊紫的媽媽宋丹丹都給出過「咱也沒那麼好看，不如不進演藝圈」的建議。執拗地闖進演藝圈的楊紫如今已經取得了還不錯的成績，在一定程度上證明瞭自己的能力，但在大銀幕的發展可以說還沒有起步。

電影和電視劇雖然都屬於影視作品，但表演節奏差別很大，楊紫如果想做好電影演員，需要在未來分出時間多拍些電影，少拍些電視劇。如果不想在電影領域有大的發展，保持現狀也挺好。

7. 張天愛

+ 6 + 6 + 6

出生日期：1990-10-28 代表作品：《從你的全世界路過》 待映作品：《中國醫生》 最高票房作品：《中國機長》（29.12億） 最低票房作品：《泡芙小姐》（1934萬） 累積票房：53.46億 所獲榮譽：第34屆大眾電影百花獎最佳女配角（提名） 演技實力：★★★ 市場影響力：★★★★

當2015年底《太子妃升職記》這樣一部看似平平無奇的「穿越題材」古裝劇開播時，它的製作廉價與 「一本正經地胡說八道」，一下被看吐了類似設定劇的觀眾們注意到了。當大家看膩了「窮劇組完美逆襲」的行銷噱頭時，留在人們記憶中的，就是劇中美貌的女主角張天愛。

《太子妃》爆紅之後，張天愛開始了自己的電影演員職業之路，第一部主演的《從你的全世界路過》，片子品質雖然差，但也拿下了超過8億人民幣的票房。和中國幾乎所有女演員一樣，張天愛開始在各類爛片中沉沉浮浮。

那些諸多不值一提的片子就不提了，除了在《建軍大業》飾演了宋美齡，張天愛的下一個重要機會，就是參演了陳凱歌導演的《妖貓傳》，戲份雖然不算多，好多觀眾也不記得她出演過，但這也算是網劇女演員出身的她，能夠拿到的非常好的角色了。

2019年，《中國機長》橫空出世，在袁泉這樣的演技派面前，張天愛的演技稍顯做作，但還好她足夠美，空姐的形象可以給滿分。在這樣一個反正大部分明星都不會演戲的年代和市場中，希望她可以美得再久一點。

6. 宋芸樺

+ 5 + 5 + 5

出生日期：1992-10-21 代表作品：《我的少女時代》《西虹市首富》 待映作品：《月老》（又名《壽司店傳奇》） 最高票房作品：《西虹市首富》（25.48億） 最低票房作品：《我的青春都是你》（1489萬） 累積票房：31.98億 所獲榮譽：第52屆臺灣金馬獎最佳女主角（提名） 演技實力：★★★☆ 市場影響力：★★

從少女角色出發是大部分女明星的必經之路，《等一個人咖啡》中的李思螢，《我的少女時代》的林真心，讓鄰家女孩氣質的宋芸樺早早有了人生代表作。即使從當下這一刻退出娛樂圈，宋芸樺的名字都不容易在娛樂史中被抹去。

宋芸樺早期的成功，和她台灣女星身份以及台灣小清新青春片關聯很大，但成也少女敗也少女，一方面過早有了代表作，讓宋芸樺突破少女形象的難度加大；另一方面，複雜的兩岸關係也讓台灣女星的這個標籤在當下變得有些微妙。

《我的少女時代》之後，宋芸樺在大陸最有名的作品是《西虹市首富》，但普通觀眾如果不認真回憶，很難記住男主角沈騰身邊的人是她。在台灣的《帶我去月球》裡也還是高中女生。

好在宋芸樺並沒有安於現狀，短片《安眠旅舍》和坎城一種關注單元《灼人秘密》中開始挑戰陰鬱和成熟的角色，而且體現出一定的潛力。只不過宋芸樺未來還能走到哪一步，需要的不僅僅是她自身的努力。

5. 關曉彤

+ 6 + 6 + 6

出生日期：1997-09-17 代表作品：《影》 待映作品：《獵屠》 最高票房作品：《中國機長》（29.12億） 最低票房作品：《一紙婚約》（75萬） 累積票房：73.14億 演技實力：★★★ 市場影響力：★★★★☆

說起關曉彤，你印象最深刻的是什麼？是《無極》裡面那個萌萌的小丫頭，是《極光之戀》裡面的「拉麵舞」，《鳳囚凰》裡面的「縫紉機」髮型，是紅毯上與熊貓表情包撞梗了的白裙子黑褲子造型，還是「你XX」的空姐裝束名場面？

童星出身、來自藝術世家的關曉彤，素有「國民閨女」的稱號，在全國人民的眼皮底子下面長大，一舉一動都是眾人關注的焦點。早年間出演「青春期少女」及年幼角色的她，常因人細鬼大、古靈精怪而為人所稱道，不少人認為，她是個會表演的好苗子。

漸漸長大成人後，關曉彤京腔濃重的「本色出演」這一套，漸漸行不通了，她出演的作品踩雷率太高，慢慢變成了觀眾們喜聞樂見的群嘲物件，還往往都能出圈。她最後一部能看的、主演的、好好演戲的電影，是張藝謀導演的《影》，自此之後，她在綜藝方面似乎取得了更大成就，人氣更是居高不下。

關曉彤不是不會演戲，只是如果只有張藝謀這個級別的導演，才能挖掘出她很多年都展露不出來的潛力，那對導演的要求可太高了。

4. 林允

+ 6 + 6 + 6

出生日期：1996-04-16 代表作品：《美人魚》《西遊伏妖篇》 待映作品：《美人魚2》 最高票房作品：《美人魚》（33.91億） 最低票房作品：《假如王子睡著了》（547萬） 累積票房：56.43億 所獲榮譽：第36屆香港電影金像獎最佳新演員（提名） 演技實力：★★★ 市場影響力：★★★

能讓演員脫穎而出，最好的管道還是優秀的電影和讓人難以忘懷的角色，如果一個新人出道就能和大導演合作，成才和走紅的幾率會高很多。這也是小年輕們如此熱衷於成為謀女郎、星女郎、馮女郎的原因。

林允通過周星馳導演的《美人魚》中的珊珊橫空出世，清純之中帶點呆萌的氣質，讓她在一眾90後女星中找准了自己的位置。《美人魚》之後，她背靠星爺好乘涼，陸續拿到《西遊伏妖篇》、《假如王子睡著了》、《一吻定情》等片約，但這些角色大多停留在清純少女形象，突破性不大。和郭敬明連續合作的《爵跡》、《冷血狂宴》本身品質不行，加上是群星戰略，並沒有給她加分。

可能是經紀公司看管相對嚴，雖然參加綜藝節目不少，但林允在影視作品外的負面新聞相對少，維持了一定的口碑。林允今年才25歲，是90後女星相對年輕的代表，說明她依舊有更多的試錯機會。雖然現在相對沉默，一旦《美人魚2》定檔上映，她重回大眾視線可能性依舊高。

3. 鍾楚曦

+ 7 + 7 + 7

出生日期：1993-03-18 代表作品：《芳華》《蕎麥瘋長》《神探蒲松齡》 待映作品：《八月未央》《七聖》《從21世紀安全撤離》 最高票房作品：《芳華》（14.23億） 最低票房作品：《脫單告急》（3502萬） 累積票房：23.96億 所獲榮譽：第54屆臺灣電影金馬獎最佳新演員獎（提名） 演技實力：★★★☆ 市場影響力：★★★☆

鍾楚曦是那種一夜成名型的演員，只靠一部《芳華》就從籍籍無名到家喻戶曉。在《芳華》中，雖然小花眾多，鍾楚曦的光芒卻沒有被掩蓋。無論是形象，還是演技，都算得上可圈可點。

《芳華》之後，「馮女郎」的名頭讓鍾楚曦片約不斷，但卻再也沒有適合她的作品出現。無論是與成龍合作的《神探蒲松齡》，還是與眾多明星一起主演的《寵愛》等片，都沒能讓鍾楚曦的事業更上一層樓，反而在消耗她積攢的觀眾好感。

不過，這其中的問題可能並不在鍾楚曦身上。像馮小剛這種作品品質比較有保障的導演在國內屈指可數。演員們，尤其是女演員都處在相對被動的位置。想出演好作品，能力、資源、運氣缺一不可。

鍾楚曦的優勢在於她的形象可柔媚也可颯爽，在一眾小花中獨具特色。「打女」或是一條很適合她的戲路。可惜國產電影中已經很久沒有出現過像樣的「打女」角色了。

2. 春夏

出生日期：1992-12-05 代表作品：《踏血尋梅》 待映作品：《風再起時》《第十一回》《戀曲1980》 最高票房作品：《除暴》（5.38億） 最低票房作品：《脫皮爸爸》（802萬） 累積票房：12.04億 所獲榮譽：第35屆香港電影金像獎最佳女主角、第10屆亞洲電影大獎最佳新演員 演技實力：★★★★ 市場影響力：★★★

非科班出身的春夏，背景普通，沒有光鮮的資源傍身，卻有著不俗的表演領悟能力，首部銀幕作品《踏血尋梅》便收穫金像獎，擊敗「對手」張艾嘉、湯唯、林嘉欣、楊千嬅，24歲成為第一位90後金像影后，比同齡的周冬雨還要早四年。

銀幕高起點之後，片約不少，卻少了點運氣。相繼主演的《脫皮爸爸》《脫單告急》，沒有引起市場反響，參演的多部作品《天亮之前》《捉迷藏》等戲份偏少，往往是客串式的短暫亮相。

+ 3 + 3 + 3

另外出演的一些文藝氣質影片《刀背藏身》《戀曲1980》等受限被壓，遲遲不見蹤影。文藝片出道的春夏，本身選擇的作品偏小眾路線，加上自己個性低調，長時間沒有作品面世，難免影響個人發展。

前不久迎來《除暴》的上映，但警匪激戰的雙男主大戲，並沒有留給她多少發揮空間。之後的《晴雅集》開畫10天被迫下架，片中首次挑戰古裝造型、顛覆演繹異邦法師的春夏，只能與觀眾匆匆告別，另一部參演的《瀧夜曲》——《晴雅集》姊妹篇也遭無限延期。

實力線上，機遇也不錯，一張帶有故事的臉，加上沒有套路的表演風格，只能說差了些運氣。期待《踏血尋梅》後，下一部有影響力的代表作出現。

1. 周冬雨

+ 5 + 5 + 5

出生日期：1992-01-31 代表作品：《少年的你》《七月與安生》《山楂樹之戀》《喜歡你》《後來的我們》 待映作品：《堅如磐石》《平原上的摩西》 最高票房作品：《我和我的祖國》（31.70億） 最低票房作品：《湘江北去》（134萬） 累積票房：117.83億 所獲榮譽：第39屆香港電影金像獎最佳女主角、第53屆臺灣電影金馬獎最佳女主角、第33屆中國電影金雞獎最佳女主角 演技實力：★★★★☆ 市場影響力：★★★★☆

從2010年《山楂樹之戀》踏入影壇，到晉升「三金大滿貫」（金雞、金像、金馬）影后，同時也是第一位集齊「三金」的90後女演員，幸運和實力並存的周冬雨，如今已是90後女演員中的標杆，也是繼鞏俐、章子怡之後，演技備受認可的「謀女郎」。

以「清純乾淨」形象出道的周冬雨，經歷了《山楂樹之戀》中「白紙」般的青澀，《傾城之淚》《宮鎖沉香》《同桌的你》等愛情片裡演技的迷茫，到《心花路放》中「殺馬特少女」令人改觀的顛覆形象，再到《七月與安生》中鬼馬灑脫的安生、《少年的你》中柔弱寡言的陳念。

+ 3 + 3 + 3

曾被吐槽「最差謀女郎」的周冬雨，用天賦和努力不負每一次機遇，終於一步步找到正確的打開方式，撕碎了那些「清純」、「古靈精怪」的束縛標籤，形成了一種被業內贊為「任意流」式的表演風格，也被恩師張藝謀評為「老天爺賞飯吃」的靈性演員。

接下來待映的兩部銀幕作品，一部與張藝謀再度合作，在都市警匪片《堅如磐石》中飾演幹練的女警；一部是刁亦男監製的犯罪懸疑片《平原上的摩西》。演技豁然開朗的她，大膽挑戰各類角色和形象，令人期待在銀幕上呈現更多驚喜。

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