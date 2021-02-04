《養鬼人》女巫繼承人破處觸怒神明　泰國另類傳統「處女獻祭」

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-04 13:00

泰國恐怖電影水準甚高，特別是在2004年上映的《鬼影》，電影獲許多影迷稱為是繼日本恐怖電影《午夜凶鈴》後，最具影響力的靈異電影，而這部作品也是泰國至今最具代表性的恐怖片，荷里活在2008年翻拍此作，可惜評價極差。近日泰國又有新恐怖電影推出，今次是改編自當地真實民間信仰的《Waning Moon》（台譯：《養鬼人》）。

2004年上映的《鬼影》被許多影迷稱為是繼《午夜凶鈴》後，最具影響力的靈異電影。（《鬼影》劇照）

《養鬼人》講述在泰國一條偏僻村落，女主角的阿姨是村內頗有名氣的女巫，而阿姨為了能使女主角繼承村莊的神靈代言人，她以極嚴厲的方式去教導女主角，更告誡她要保留處女之身，就是為了日後能侍奉神明。

然而女主角的青梅竹馬從大城市回來，而這一切起了轉變，讓女主角初嘗戀愛的滋味，也動搖了她成為神靈代言人的信念。兩人的感情在水燈節急速升溫，同時詛咒也開始降臨，究竟兩人能否逃過神靈的控制呢？

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從預告可以見到，女主角原本對阿姨言聽計從，可是當男主角由大城市回來後，一切就起了變化。她在半裸奉獻自己的身體時，竟發生大事，祭壇突然大火，男主角吐血，是否因為她未有保留處女之身呢？而女主角Latthgarmon Pinrojnkeerathi半裸背部跪在神壇的海報出爐後，隨即掀起熱議。

《Waning Moon》上月底在台灣上映。（《Waning Moon》劇照）

今次《養鬼人》的導演還把泰國有名的節日「水燈節」搬上大銀幕，再運用真實的民間信仰包裝，昇華成充滿神秘的恐怖電影。其中一名電影製作人表示，現今的泰國依舊充滿女巫，她們仍深信神靈、惡魔及鬼神。然而他更希望大家能更理性地面對信仰，這樣就能更全面了解這傳統的民俗信仰：「《養鬼人》就是為了記錄這一切而存在。」