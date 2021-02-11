改編全球十大鬼屋之首真實故事　修士與修女禁忌之戀曝光遭殘殺

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-11 23:00

英國博爾利教區長館（Borley Rectory），又稱「波麗萊多里」，是位於雅息士郡（Essex）的房屋，雖然大屋早在77年前已經拆除，但至今仍成為不少靈異學者及超自然現象愛好者的研究對象，而這大屋更曾獲華倫夫婦認證為最猛的鬼屋，難怪它獲封為全球十大鬼屋之首。由Christopher Smith執導的《The Banishing》（台譯：波麗萊多里鬼屋）就是改編自英國最陰森恐怖的真實事件。

電影以全球十大鬼屋之首的博爾利教區長館為背景。（《The Banishing》預告擷圖）

《The Banishing》故事發生在1930年代，當時一位代理牧師與他的妻女搬進莊園後，發現屋內頻頻發生怪事。據了解，這大屋原是一座修道院，因為修士與修女的禁忌戀情曝光，兩人遭到殘酷的懲罰。自從兩人慘成後，不時傳出可怕的靈異現象，早前中文預告出爐，見到媽媽與女兒在家中玩類似「紅綠燈」遊戲時，後者突然憑空消失，嚇怕不少網民。

電影講述牧師與他的妻女搬進莊園後，頻頻有怪異事件發生。（《The Banishing》預告擷圖）

至於為何博爾利教區長館被認為是英國，甚至全球最猛的鬼屋。據了解，英國博爾利教區長館建於1862年，起初是牧師Henry Dawson Ellis Bull及其家人的居所，及後因為時常傳出超自然現象而成為全球著名的鬼屋。博爾利教區長館在1939年遭大火焚毀，最終在1944年遭拆除。博爾利教區長館前身是一座修道院，據了解，因為修士與修女的禁忌戀情曝光，兩人遭受殘酷的懲罰致死。當時修士被處以絞刑，而修女則被活埋在牆裡，自此這地方儼如遭到詛咒一樣，不時傳出可怕的靈異現象。直到1938年，這傳說被認為是沒有依據的流言。

博爾利教區長館被認為是英國，甚至全球最猛的鬼屋。（《The Banishing》預告擷圖）

據了解，在Henry Dawson Ellis Bull興建大屋前，當地曾有居民力圖勸阻他，但他一意孤行，有指他們還增建了涼亭，好讓他能觀賞靈異事件的發生。最終，他的家人真的看到靈異事件發生。據他的四名女兒指出，她們在家附近曾看見一名修女幽靈，而當她們企圖接近看清楚時，幽靈就立刻消失。除此之外，也有其他當地人聲稱，在博爾利教區長館附近見到無頭騎士駕駛的幽靈馬車。

《The Banishing》即將在台灣上映，而電影下月將在英國上映。（《The Banishing》預告擷圖）

之後Henry Dawson Ellis Bull及其兒子Henry Foyster Bull相繼離世後，大屋曾有一段時間為空屋。最後由另一名牧師Guy Eric Smith與其妻子入住。當他的妻子在打掃時，就發現包着女性頭蓋骨的紙包，之後又再出現靈異事件，如沒有接駁的響鈴會自動發聲、有不明來源的腳步聲及幽靈馬車等，當時還引起《每日鏡報》的關注，當時還引起《每日鏡報》的關注，它們於是邀請超自然靈異調查研究學者Harry Price入住調查。當他入住後，石頭與花瓶遭不知名物體亂擲。最後Guy Eric Smith又搬走了。

即使大屋已經夷為平地，但至今仍充斥不少靈異傳聞。（《The Banishing》預告擷圖）

最終新屋主又換成另一位牧師Lionel Algernon Foyster，他與妻子及養女同住。據Lionel Algernon Foyster表示，聲稱在居住期間曾發生近2,000次靈異現象。其中包括被不知名的力量拉下床、突然遭無形手掌掌摑及牆上會出現來歷不明的潦草字跡等。即使大屋已經夷為平地，但至今仍充斥不少靈異傳聞。