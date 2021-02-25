【星際啟示錄】科學家發現全新粒子　或成「五維空間」入口

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-25 11:00

由基斯杜化路蘭導演的《星際啟示錄》（Interstellar），電影涉及不少太空理論，當時導演還邀請到美國著名理論物理學家兼諾貝爾物理學獎得主Kip Thorne擔任電影的科學顧問，從而確保蟲洞及相對論等盡可能準確，近日有三位科學家發表新研究報告，聲稱找到「五維空間」的入口。

馬修麥康納希在《星際啟示錄》中進入了「五維空間」。（《星際啟示錄》劇照）

緬恩斯大學的The PRISMA+ Cluster of Excellence兩位理論物理學家Javier Castellano和Matthias Neubert聯同研究員Adrián Carmona近日在《European Physical Journal C》發表了一份關於「五維空間」的新報告，他們稱聲尋找「一種可以充當扭曲「五維空間」入口的假想粒子，從而可以調解宇宙領域的光與暗。」

其實早在90年代，有科學家意識到「五維空間」的理論可以回答當時標準粒子模型無法回答的問題，如暗物質的存在等。之後史丹福大學的Yuval Grossman教授聯同當時仍在康乃爾大學任教的Matthias Neubert教授共同研究，得出只要把粒子物理的標準模型置於「五維空間」，就可以解答不同層次的基本粒子，其質量從何而來的問題。

「五維空間」的新發現是科學界的一大突破。（《星際啟示錄》劇照）

近日Matthias Neubert再有新發現，他聯同Javier Castellano及Adrián Carmona發現一種全新，並類似「希格斯玻色子」的粒子，但其質量比「希格斯玻色子」大很多。可是由於它的質量太大，以致最先進的大型強子對撞機都不能產生這種粒子，因此團隊無法對它進行進一步的研究。

新研究發現，這種粒子同時能與基本粒子和暗物質產生作用，從而成為協調兩者的中間媒介。除此之外，新理論還解釋了為何宇宙有這麼多暗物質。Matthias Neubert稱：「我們多年來一直努力尋找證據，如今這次發現，讓我們有望在未來尋找到暗物質。」

其實暗物質一直都是科幻影視作品或小說的重點，其中包括《乃出個未來》、《星空奇遇記》、《黑暗元素》及《閃電俠》等。看來這研究任何的新進展，都會是科學界的一大突破。