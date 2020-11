科學家發現「地獄星球」極端天氣　竟與《星戰》穆斯塔法星極相似

由佐治魯卡斯(George Lucas)創立的《星球大戰》(Star Wars)衍生出小說、動畫影集、真人影集、電子遊戲、音樂劇、玩具及宗教等,成為全球一種流行文化。近日有科學家發現,《星球大戰》的虛構星球穆斯塔法星(Mustafar)竟然真的存在。

科學家對K2-141b熔岩星球的印象。(Getty Images)

早前有一群科學家發現一個名為「地獄星球」(hell planet)的新天體,雖然日光長年照射該星球,但雨水從沒停止,而且該地方更被熔岩覆蓋,讓大家聯想到《星球大戰》的虛構星球穆斯塔法星。

該研究在皇家天文學會月報(Monthly Notices of the Royal Astronomical Society)上公布,而該研究更集合了多間頂尖學府的科研人員,當中包括來自加拿大的麥基爾大學(McGill University)及約克大學(York University),還有來自印度的研究中心Indian Institute of Science Education。

「地獄星球」K2-141b竟與《星球大戰》的虛構星球穆斯塔法星非常相似。(《星球大戰》劇照)

這個新天體圍繞其主恆星運行,再加上其主體大部分是由流動的熔岩組成,其體積與地球相約,所以研究人員也稱之為「熔岩星球」(lava plane)。主要研究員Giang Nguyen稱:「這研究是首次對K2-141b的天氣作預測,透過新一代詹姆斯韋伯太空望遠鏡在數百光年的距離去預測。」

該研究又發現,新天體擁有極端的氣候,其中一面長期被陽光照射,所以其中一面面臨高達攝氏3000度熱力,那面的岩石被融化並流進熔岩,同時也會汽化而導致極惡劣的天氣。至於另一面,那裡的溫度最低點可達到攝氏負328度。