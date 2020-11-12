科學家發現「地獄星球」極端天氣　竟與《星戰》穆斯塔法星極相似

由佐治魯卡斯（George Lucas）創立的《星球大戰》（Star Wars）衍生出小說、動畫影集、真人影集、電子遊戲、音樂劇、玩具及宗教等，成為全球一種流行文化。近日有科學家發現，《星球大戰》的虛構星球穆斯塔法星（Mustafar）竟然真的存在。

科學家對K2-141b熔岩星球的印象。（Getty Images）

早前有一群科學家發現一個名為「地獄星球」（hell planet）的新天體，雖然日光長年照射該星球，但雨水從沒停止，而且該地方更被熔岩覆蓋，讓大家聯想到《星球大戰》的虛構星球穆斯塔法星。

該研究在皇家天文學會月報（Monthly Notices of the Royal Astronomical Society）上公布，而該研究更集合了多間頂尖學府的科研人員，當中包括來自加拿大的麥基爾大學（McGill University）及約克大學（York University），還有來自印度的研究中心Indian Institute of Science Education。

「地獄星球」K2-141b竟與《星球大戰》的虛構星球穆斯塔法星非常相似。（《星球大戰》劇照）

這個新天體圍繞其主恆星運行，再加上其主體大部分是由流動的熔岩組成，其體積與地球相約，所以研究人員也稱之為「熔岩星球」（lava plane）。主要研究員Giang Nguyen稱：「這研究是首次對K2-141b的天氣作預測，透過新一代詹姆斯韋伯太空望遠鏡在數百光年的距離去預測。」

該研究又發現，新天體擁有極端的氣候，其中一面長期被陽光照射，所以其中一面面臨高達攝氏3000度熱力，那面的岩石被融化並流進熔岩，同時也會汽化而導致極惡劣的天氣。至於另一面，那裡的溫度最低點可達到攝氏負328度。