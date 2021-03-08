網上瘋傳《功夫2》定檔2022年　周星馳親自出演即登微博熱搜

阿星成了斧頭幫幫主，他將斧頭幫進行整頓，使其成為維護世界和平的正義門派。然而小人物醬爆卻一心報復，向傳授阿星如來神掌的乞丐學得降龍十八掌，打敗了包租婆和包租公，接著打傷和羞辱了阿星。阿星被逼離開上海灘，去北京擺攤，由於不能使用武功，終日受流氓欺壓，還認識了新女友。 侵華戰爭開始，日本人在上海灘橫行霸道，這時醬爆挺身而出，把日本人打得落花流水，並贏得了大英雄的美名。日本軍方於是認為隱藏在各地的中國武林高手是最大威脅，專門從日本國內請來了第一高手東條，殺了火雲邪神，打敗了醬爆，還舉辦了旨在打壓中國人，消滅中國武林高手的武道大會。 阿星在醬爆勸說下，去少林寺習得天下第一武功—「仁者無敵」，參加武道大會，打敗了侵略者，隨後退出江湖，和女朋友隱姓埋名，來到香港當起了律師，專為窮人打官司，女朋友讀了醫學，開了一家免費為窮人治病的診所，由於都不收錢導致收不抵支，1年後破產。