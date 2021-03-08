網上瘋傳《功夫2》定檔2022年　周星馳親自出演即登微博熱搜

撰文：陳穎思
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2004年上映的《功夫》曾創下港產片票房紀錄，更令周星馳的名字紅遍全球，一躍成為國際級巨星。多年來影迷都十分期待續集出現，但一直都是得講字，加上星爺近年已淡出幕前，要再續這部經典似乎相當困難。
但近日《功夫2》卻登上微博熱搜，內地網民瘋傳《功夫2》定檔2022年上映，周星馳不單止擔任導演及編劇，仲會親自演出做男主角，連「豆瓣」及「貓眼電影」等權威網站都出現《功夫2》的頁面，究竟係真定假？
《功夫2》的消息在微博瘋傳，連海報都有。（微博圖片）
昨日（7日）有關《功夫2》的消息在微博瘋傳，當中最震撼要數周星馳會擔任男主角，仲話因為吳孟達逝世才令他願意出山，而續集亦會加入達哥的鏡頭作致敬。除了提到星爺自編自導自演、定檔2022年上映，連《功夫2》的劇情大綱都有，不過是真是假，暫時未能知曉，睇睇當參考：
阿星成了斧頭幫幫主，他將斧頭幫進行整頓，使其成為維護世界和平的正義門派。然而小人物醬爆卻一心報復，向傳授阿星如來神掌的乞丐學得降龍十八掌，打敗了包租婆和包租公，接著打傷和羞辱了阿星。阿星被逼離開上海灘，去北京擺攤，由於不能使用武功，終日受流氓欺壓，還認識了新女友。 侵華戰爭開始，日本人在上海灘橫行霸道，這時醬爆挺身而出，把日本人打得落花流水，並贏得了大英雄的美名。日本軍方於是認為隱藏在各地的中國武林高手是最大威脅，專門從日本國內請來了第一高手東條，殺了火雲邪神，打敗了醬爆，還舉辦了旨在打壓中國人，消滅中國武林高手的武道大會。 阿星在醬爆勸說下，去少林寺習得天下第一武功—「仁者無敵」，參加武道大會，打敗了侵略者，隨後退出江湖，和女朋友隱姓埋名，來到香港當起了律師，專為窮人打官司，女朋友讀了醫學，開了一家免費為窮人治病的診所，由於都不收錢導致收不抵支，1年後破產。
不少影迷對於達哥沒有參演《功夫》感到可惜。（電影截圖）
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不過，今日下午有內地媒體向周星馳旗下電影公司星輝海外有限公司方面求證，對方回應指：「假的，都是謠言」，瞬間令影迷期望破滅。其實《功夫2》的消息過去已經傳過N次，2019年星爺出席電影《新喜劇之王》的宣傳活動時，被影迷問到是否會開拍《功夫2》，他透露有類似的故事，但不是《功夫》的續集，而故事發生在外國，而且背景是現代，之後影迷問他會否出演，星爺就打趣地形容自己為「幾十歲的跑龍套」，現在沒那麼能打，被人打還可以。