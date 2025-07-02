寒冬自救｜直擊苑瓊丹帶貨實況　鼓勵同行加入：唔好等人揾你拍戲

香港電影、電視業現在經歷冰河時期，產量不足導至很多演員沒有工開或開工不足，演員沒戲可演，但亦要面對生活，有人會做兼職維持生計，亦有人投身另一個戰場 - 直播帶貨。

近年不少演員轉戰直播帶貨，不論是一綫明星或電視台綠葉演員亦有參與，為他們帶來不少收入，究竟直播帶貨是怎樣的一個回事，《香港01》早前到佛山直擊苑瓊丹一次直播帶貨，發現直播帶貨不是一部手機那麼簡單，背後需要的團隊多達七人，各司其職每位在直播期間都忙個不停，苑瓊丹：「我們當演員的很被動，人家不給你機會，你就沒機會去演戲，為何我們不主動一點去找出路呢？」

攝影：沈志恆、潘樂文、林通賢

《香港01》早前到佛山直擊苑瓊丹直播帶貨，當日直播分上午、下午每次都四小時，加起來8小時站不停不斷講，其實都不容易賺錢，而羅霖當日是首場直播，她亦開始投身直播帶貨行列。（林通賢 攝影）

揭直播帶貨幕後七人團隊

拍攝當日是在佛山市一個商業小區進行，升降機門一打開就聽到節奏激昂的音樂，與及很喧嘩的叫賣聲，苑瓊丹、羅霖及老闆三人在手機前七嘴八舌的介紹貨品，手機後有至少七位工作人員很忙碌地工作，原來各有崗位，苑瓊丹說：「少一個都做唔到」，她更指當中最重一個崗位叫操盤手，他在直播中擔任類似監製、導演的工作，要留意著數據，亦要分派各崗位的工作。

操盤手春哥當日拿著白板、箱頭筆在場內四圍走，除了留意著數據、流量同時安排其他工作人員工作，亦要用白板提示演員及老闆最新狀況。（沈志恆、潘樂文攝影）

操盤手等同監製、導演

除了操盤手外亦有投流，投流的工作是在直播時段擔任買人流的工作，要買入那個年齡層，那個地方的人流入到直播間購物，要男或女的顧客，譬如賣關於化妝品就要針對年輕、大城市、上班族的客羣，如果賣保健食品就要引入年紀較大，但又願意花錢保健的長者。

苑瓊丹除了要做直播外，期間亦要偷時間與幕後團隊溝通，了解直播客羣最新情況。（林通賢 攝影）

買人流要計算地方及年齡層

投流之外還有手卡這個崗位，每次更換新商品，擔任手卡這個崗位就要更新商品的說明，與各部門同步進行，慢了或快了會令觀眾混淆，影響直播收入，而在鏡頭背後的就是助播，除了要在直播期間向觀眾顯示商品，更要與藝人「唱雙簧」，例如：「係咪真係咁平？」「平50蚊得唔得先？」

在手機旁邊的就是助播，除了要向觀眾展示商品外，亦要與直播中的藝人不時「唱雙簧」內地稱為打配合，令直播氣氛提升，激起觀眾購買意欲。（林通賢 攝影）

直播帶貨除了藝人、工作人員之外，就連老闆都要親力親為，當日所見慶豐年老闆陸鵬良，亦要親自落場，原因是殺價最後決定權是在老闆，減價多少或送幾多贈品全都由老闆決定，所以老闆很多都跟藝人一同做直播。

直播帶貨時間長有些超過十二小時，當日直播8小時分上午及下午兩節，每節4小時，而老闆陸鵬良每次直播就由頭帶到尾，中途就算想開洗手間亦沒有時間。

演員做直播帶貨不丟臉

苑瓊丹2018年開始接觸直播帶貨，由新手到現在是帶貨天后，她都經過不少辛酸，現在香港影視界寒冬期，她呼籲同行可以嘗試直播帶貨這一行，她說：「其實很多人說直播帶貨丟臉，其實一點也不丟臉，直播期間我們好像拍戲，你要演繹介紹一樣東西的時候，這是一個演繹，有一個情緒價值給觀眾，你演得七情上面觀眾就下單，這一行其實很適合演員。」

「好像你說現在這個演藝行業，在這個叫做有些風霜的時候，我們這麼被動，你不找我拍戲，我就沒有得拍戲，為什麼自己不主動一點？去找這個機會呢？不要說賣十萬元貨品，你賣貨一萬元，你都有一千元收入，這是最低的，每天有一千元，再賣好一點，一天賺二千元，一個月有六萬元收入，如果你說為生活的，你可以去想直播帶貨這件事。」

苑瓊丹認為演員很適合做直播帶貨，她覺得介紹商品時亦需要演技。

直播帶貨寫手月薪高達21萬？

除了演員可以在直播帶貨「揾食」，苑瓊丹覺得幕後亦有很多機會，導演可以組織幕後班底帶貨，可以先向非頂流商品開始，之後越做越大，但最好賺又最缺人才的反而是寫手，她說：「其實這行最缺的是寫文案的人，我跟你說，我們找了一個寫文案的，他的文案通常都可以打爆流量，很多人看他寫的東西，他可以跟我們談條件，寫30條片的內容，收我7萬元人民幣，如果你一個月有三單這樣的工作，你一個月可賺21萬。」

苑瓊丹除了直播外，在抖音帳號亦活躍，除了要不時拍有流量的內容，例如最近興LABUBU ，她亦即時拍了一條關於LABUBU 的視頻，亦不時與地區餐廳合作拍抖音廣告，兩類內容都需要一定的寫手，可見懂得寫文案的人在內地有不少商機。

「以前懂得寫作的人，他們都去寫劇本拍電影，流落民間的人不多，但寫的人懂得這段時間流行什麼話題，要很快說給觀眾知道，什麼是流量，現在官方推流是什麼，寫的人一定要懂，香港的朋友寫了這麼多東西，尤其是舊一輩，寫了這麼多EYT《歡樂今宵》趣劇，其實那時候的趣劇，就好比現在的短視頻內容。」