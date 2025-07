陳可辛《醬園弄懸案》豆瓣5.8分的真相　最佳導演也不敵流量世代?

你喜歡看銀幕裡的戲,還是喜歡看銀幕外的戲?我相信陳可辛已經用盡了自己的才華去打磨銀幕裡的戲,可是如今圍繞著他的新作《醬園弄·懸案》,銀幕之外的戲似乎正在以一種更詭異的方式吸引著人們來圍觀。



自6月14日在上海區域性特別點映,到6月21日全中國上映,再到豆瓣正式開出5.8的分數,《醬園弄·懸案》的口碑從個人體驗的不同,逐漸演變成群體站隊的撕裂。很多高熱影評的留言區裡,正上演著一場場面紅耳赤的口舌交鋒。

雖然每年都會有幾部影片上映後遭遇口碑兩極分化,但《醬園弄·懸案》的特殊,又讓這次的口碑撕裂,裂得更遠離電影本體,也裂得更讓人痛心。

《醬園弄·懸案》豆瓣正式開出5.8的分數。(截圖)

為什麼口碑對它異常重要?

承認吧!很多人對《醬園弄·懸案》口碑的撕裂程度,比對它本身的品質好壞更為關注。因為相對於過往那些口碑兩極分化的作品而言,《醬園弄·懸案》的口碑更加不容有失。在今年上海國際電影節的陳可辛大師班上,他表達了一種觀點,也是他導演人生的一個體驗——導演只有一部電影的機會(You are only as good as your last movie)。

你上部電影好,大家會覺得你下部電影還會好,你就有拍下部電影的機會;你上部電影不好,大家就會覺得你不會再變好,你就得不到下部電影的投資。這條規律的殘酷之處,在於它不會因為導演變老而寬容。否則,影史上也就不會有那麼多「晚節不保」的名導了。

2005年的《如果·愛》(內地票房3003萬人民幣)和2007年的《投名狀》(內地票房2.02億人民幣)都差一點成為陳可辛的最後一部電影。雖然它們讓陳可辛在台灣金馬獎和香港金像獎上拿到了最佳導演,可是業界普遍認為其票房並未匹配上豪華的演員陣容。

記得當年《武俠》上映後口碑票房均不及預期。在和業內朋友聊天時,他們常常會略帶幸災樂禍地說:「現在誰還給陳可辛投資拍片啊?」那時候,我們一度認為他已經消耗掉了「一部電影的機會」。

幸運的是,陳可辛抓住了與內地合作的時代機遇,憑藉5.4億票房的《中國合夥人》和3.44億票房的《親愛的》,重新奪回了「有一部電影的機會」。

正是經歷了機會的失而復得,陳可辛愈來愈給人「如履薄冰」的感覺。根據網球運動員李娜的自傳改編的《獨自·上場》遲遲未能與觀眾見面,更是讓他時隔五年的新作《醬園弄·懸案》,蒙著一層賭上未來的色彩。

即使是不了解陳可辛的人,也知道《醬園弄·懸案》作為拆分出來的上部,口碑和票房表現直接決定著下部的命運。對於愛看熱鬧的人而言,相比於開水燙死豬,肯定還是在傷口上撒鹽更刺激。

為何口碑撕裂如此之大?

電影製片人、出品人關雅荻在自己的自媒體帳號上提出了對《醬園弄·懸案》口碑撕裂程度如此之大的疑問。

他列出了兩張截圖。其一是他在某場放映活動上對現場觀眾進行了打分統計。90位觀眾裡給《醬園弄·懸案》打一星(五星制)的僅為2人,佔比2.2%。其二是豆瓣上的打分分布截圖,豆瓣網友打一星的佔比高達8%。

線上線下樣本相同的是最多人數區間都在三星,最大的不同在於打一星的人數佔比。因此他認為,《醬園弄·懸案》的口碑撕裂現狀,主因在於存在群體性的惡意打一星,更挑明瞭這個群體就是「流量明星的粉絲團」。

這幾年,「打一星」似乎成了文娛愛好者在網路上黨同伐異的最常用手段。大家可以看一眼自己的豆瓣頁面,除了全網網友打分的統計之外,還能夠看到一個「好友評分」。

至少在我的頁面上,好友們(以電影從業者、媒體人、資深影迷為主)給《醬園弄·懸案》的分數平均值為7.4,遠高於10萬網友打出的5.8。不知道你們好友們的打分均值,與全網均值是否也存在同樣大的差距。歡迎截圖留言。

比較尷尬的是,面對大量的惡意一星差評,《醬園弄·懸案》還遭遇了「短板效應」。儘管它有很多用心之處,但明確短板的存在讓客觀、理性的觀眾無法底氣十足地去打五星,也就無法對沖掉惡意一星的影響了。

評價電影的常用視角有哪些?

對比近幾年其它口碑兩極分化的電影,《醬園弄·懸案》的好評與差評,往往並不統一在電影本體上。它的口碑撕裂,還與當下大眾評價電影時的視角愈來愈發散有關。有些人評價電影,是從電影本體出發,順著導演的思路去理解影片。而有些人評價電影,是從自己的期待和理解出發,大有「順我者佳,逆我者爛」的架勢。

陳可辛不是類型片導演,他拍《投名狀》時手裡握著「功夫皇帝」李連杰,卻愣是不拍打打打,而是去拍兄弟情。他的電影裡有他自己的思路。於是,兩種評價視角的人,往往會得出不同的結論。

比如懸疑這個事。順著導演思路的人看《醬園弄·懸案》,會很快就發現陳可辛要拍的不是這個案子有多懸,那他就不會用懸疑類型片、刑偵類型片的評價標準去打分,而是更多地注重鏡頭、剪輯、表演、主題提煉等作者屬性的維度。

遇到不太理解的地方,先想導演的意圖。假如某處自己體感不舒服,但只要這個不舒服是導演想要給我的,是影片主題所需要的,那就接受。

而從自我體驗出發的人,則會全程陷入到「並非預期的懸疑片」、「奇案不奇、懸案不懸」所帶來的痛苦中。如果再有一些鏡頭(比如楊冪和趙麗穎的部份念白)或片段(比如野豬逼供)讓他們無法理解或體感不適的話,那就很難阻止他們映後給出差評了。

還有一些觀眾是對詹周氏殺夫案有所了解的,是對影片還原歷史故事有所預想的,那同樣會得到不及預期的體驗。因為本片只是部份取材於這起歷史事件,隨後為了豐富敘事和主題表達,不僅對案件本身「添油加醋」,還用了更多的筆墨去寫案件之外的人。給陳可辛扣上個「魔改」的帽子,也不算冤枉。

其實,目前為止除了粉絲的互相攻擊之外,關於影片的評價,分歧更多的還是源於大家站在了不同的視角。陳可辛沒有在影片裡投入實驗性的東西。因此藝術層面的爭議並不多。只是有些人認為點到即可,有些人認為僅點到還不夠。

比如「逼供-翻案-再逼供-再翻案」的主線推進,有些人體感是清晰明瞭,有些人體感是零碎散亂。這從來就沒有統一的可能。

警惕!莫做流量的奴隸

《醬園弄·懸案》最吃虧的一點,是它的豆瓣開分是5.8分。正如「一輩子就是一輩子,差一年、一個月、一天、一個時辰,都不算。」不合格就是不合格,差0.1分也是不合格。

於是,在流量時代,「《醬園弄·懸案》不合格」就成為了那個時間段的話題點。在自媒體平臺的作者群裡,平臺編輯甚至會將其做成高熱話題,以限時推流為獎勵,引導自媒體作者去進行相關創作。

既然罵你有流量,那還猶豫啥?海量相關文章與視頻就誕生了,標題大多是「《醬園弄》被指掛羊頭賣狗肉」、「章子怡焊死『受難專業戶』?觀眾PTSD了」、「《醬園弄》20位明星加盟成最大敗筆」之類。

在流量可以變現的時代,社交媒體上對電影的評價就很容易被分化。既會出現像《消失的她》、《哪吒之魔童鬧海》那種越誇越有流量的,也會出現像《749局》、《醬園弄·懸案》這種越罵越有流量的。

更嚴重的是,一旦流量有了明確的傾向,那追逐流量的帳號就會整齊劃一地倒向一方。「豆瓣開分不合格」恰恰就是明確流量方向的標誌。我們可以接受因視角不同而對電影作出不同的評價,卻很難接受這種流量助推下的踩踏。

面對「傷不起」的《醬園弄·懸案》,我希望大家無論誇還是罵,都從自己的真情實感出發,切莫做人雲亦雲的流量奴隸啊!

