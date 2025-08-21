鬼滅之刃無限城篇｜作者神隱多年曾洩真樣？　電影版權費原來極少

人氣動漫《鬼滅之刃》，上星期終於在香港上映結局篇《無限城篇》，一開來就創下動畫電影的開畫紀畫，更暫列2025年電影開畫票房冠軍。《鬼滅之刃》推出漫畫時反應一般，到動畫開播才迎來狂熱之勢，4年前的《鬼滅之刃劇場版︰無限列車篇》已廣為人追捧，來到《無限城篇》更掀起全球效應。漫畫受歡迎，相信作者都一定身家暴漲，但漫畫原作者吾峠呼世晴一直處於隱世狀，其真人及身世均是一個謎，大家得悉的只有日媒透露過的僅餘資訊。



《鬼滅之刃無限城篇》短短3日已大收3000萬票房。（《鬼滅之刃無限城篇》IMAX海報）

「無限城篇」 第一章，主要大戰上弦參猗窩座。（《鬼滅之刃無限城篇》影片截圖）

日媒《週刊文春》於5年前，就曾為《鬼滅之刃》原作者吾峠呼世晴的身世作出報導，指出生於福崗的她，24歲時開始參加各種漫畫新人大賽，為一圓漫畫家夢想，隻身走到東京當上漫畫助手，並爭取機會將個人作品獲連載。由於她一直以一幅架起眼鏡的鱷魚漫畫代表自己，外貌長相一直保持神秘，故坊間都只能叫她做「鱷魚老師」。

由於她一直以一幅架起眼鏡的鱷魚漫畫代表自己，故坊間都只能叫她做「鱷魚老師」。（網上圖片）

吾峠呼世晴係Morning娘成員？

事實上，吾峠呼世晴個性低調，不喜歡社交，其真實長相都從未曝光過，就連出版社內的工作人員，包括社長都未見過其真身，唯一僅與負責的編輯見過面。2020年5月，《鬼滅之刃》畫出大結局後，外界一度猜測吾峠呼世晴是否趕住要結婚，因為有傳當時31歲的她，家人對她還是未婚很擔心，而她本人亦覺得，既然作品已完成，亦可以安心回鄉。時至今日，已經36歲的她，未知有否成婚。

網路就瘋傳過一張她束短髮，跟朋友聚會的照片，事後被證實為假消息。實情是日本女子組合Moring娘成員飯窪春菜，早在2016年已有看《鬼滅之刃》，當時漫畫只出到第三話，但她已揚言要追落去，而那篇網誌的標題就是寫上「吾峠呼世晴先生 飯窪春菜」。事隔多年，當相片突然再度流出，而網民更誤以為飯窪春菜認識吾峠呼世晴，故在合照後按座位次序提及對方，其實這是同屬Morning娘的成員工藤遙，意外地造成美麗的誤會。

有曾經指出，正在吃Pizza的就是吾峠呼世晴，其實是同屬Morning娘的成員工藤遙。(網上圖片)

「原作使用費」設上限

木早前日媒《Real Sound》亦有篇報道，拆解《鬼滅之刃》原作者，到底在這次熱潮下可獲多少利潤。其實單計電影戲票收入，不包含特別版場刊、周邊商品的票價，一般來說會將約50%分給戲院，發行商亦會獲得10至20%，而剩下約30至40%就由動畫製作方Aniplex、集英社以及ufotable按合約攤分。

那麼作者收入呢？原來在電影製作上，作者只獲分得一份「原作使用費」，而根據日本文藝作家協會規定，電影的原作使用費上限為1000萬日圓（約港幣53萬港元），而新人在行規下，可能約有200至400萬日圓（約10至21萬港元），所我費用還要扣除出版社與經理公司的手續費，以上限1000萬日圓計，最多約收700至800萬日圓（約37至42萬港元）。

電影將《鬼滅之刃》推到另一高峯。（《鬼滅之刃無限城篇》劇照）

是否慘無人道呢？又不用妄下判斷，因為作者最大收入其實是版稅及周邊產品，報道就指以《鬼滅之刃》漫畫在全球發行超過2.2億冊計，若以版稅10%推算，作者收入已達100億日圓（約5.3億港元），當中還未計及電子遊戲、周邊產品、近年的舞台劇、唱片CD、動畫影音產品等，還有跟其他企業的聯名商品，完完全全是錢之呼吸，版稅之高根本是一座「無限城」，可無限伸延。所以作者吾峠呼世晴如果尚未婚，根本就是一名黃金剩女。