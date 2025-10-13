趙露思《許我耀眼》被指抄襲多部作品　台詞幾乎照搬張藝謀電影

陸劇《許我耀眼》近期熱播討論度高，卻因多項抄襲爭議登上熱搜榜。



網友發現劇中社群留言畫面疑似照搬台劇《我們與惡的距離》（與惡）的「商業模板」，連分鏡都高度相似。此外，劇中菜品台詞幾乎一字不差地複製張藝謀導演電影《大紅燈籠高高掛》的對白，趙露思飾演的主播角色台詞也被指出有「參考片段」。劇情設定更被網友認為與秀智主演韓劇《安娜》高度相似，同樣描述平民女孩冒充身分進入上流社會的故事，連假父母參加婚禮等細節都相同。

電視劇許我耀眼@Weibo

點圖放大看更多《許我耀眼》劇照及介紹：

+ 15

這些抄襲爭議引起網友熱議，有人製作對比影片佐證。在《許我耀眼》中，社群留言畫面與《與惡》如出一轍，被網友稱為「一比一複製」。

菜單台詞部分，劇中「香菇金絲、菊花髮菜、開洋菜心、三燒蕎頭、醬爆五色紅、以假亂真、清清白白仙人指路」等菜名順序，與張藝謀導演作品中幾乎完全相同（點圖放大瀏覽）：

趙露思飾演的角色在面試新聞主播時的台詞「事實的部分，可以交由記者和其他人去處理，而理的部分，是由主播去昇華的」，也被指出有明顯參考來源。

劇情方面，《許我耀眼》與韓劇《安娜》的相似度引人注目。兩劇都講述平民女孩冒充身分進入上流社會的故事，包括假父母參加婚禮等細節都高度相似。趙露思在劇中飾演心機惡女，角色設定與秀智在《安娜》中的形象有諸多雷同之處。

韓劇《安娜》宣傳圖

儘管爭議不斷，《許我耀眼》的熱度並未受到影響，反而隨著劇情接近大結局而持續攀升。該劇彈幕互動量已突破3億，創下新紀錄，顯示觀眾對劇情發展和演員表現的關注度遠超過抄襲爭議。對於這些質疑，劇方目前尚未做出回應。

延伸閱讀：

程青松認了！于朦朧墜樓夜「截圖造假」 田海蓉打臉不在場證明

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】